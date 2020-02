Per Bottas Ferrari e Red Bull lotteranno per la vittoria

Valtteri Bottas include Ferrari e Red Bull nella lista dei candidati alla vittoria, anche se negli ultimi giorni da Maranello hanno insistito sul fatto che la Mercedes è un passo avanti.

Valtteri Bottas mantiene il suo desiderio di essere campione del mondo, afferma di sentirsi più preparato e che ciò di cui ha bisogno per distrarre Lewis Hamilton è di essere coerente dal primo all’ultimo giorno. Un giorno dopo la fine dei primi giorni di test pre-stagionali, la sensazione generale è che Mercedes non solo mantenga, ma aumenti le sue condizioni preferite.

Il pilota finlandese è cauto. Le parole del Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, che ha già detto da parte attiva e passiva che la sua squadra è un passo indietro, non sono pienamente credute . Il pilota Mercedes infatti, crede che i tre team che hanno vinto le gare lo scorso anno saranno in grado di combattere ancora in questo prossimo anno:

“Non si sa mai – se qualcuno nasconde qualcosa -È un gioco curioso. In questo sport non mostri la tua velocità di prova e solo le squadre sono consapevoli della loro reale velocità. È molto difficile da sapere. Come squadra, abbiamo imparato che l’importante è che siamo concentrati sul nostro lavoro”.

Per continuare, il pilota dice: “Sarà – una lotta – tra Lewis e me, ma sicuramente ci saranno anche altre squadre e altri piloti. È impossibile trarre conclusioni dai test. Non si sa mai quale macchina i team porteranno alla prima gara. Penso ancora che ci saranno almeno tre squadre in lotta per le vittorie all’inizio della stagione. Mi fido che Lewis e io ci siamo”.

Tutto indica che il suo più grande rivale sarà Lewis Hamilton, il suo partner, che quest’anno ha l’ulteriore motivazione di abbinare i sette titoli mondiali del grande Michael Schumacher. Valtteri ha sempre sostenuto dal suo arrivo in Mercedes che la sua motivazione è quella di batterlo, come ha fatto Nico Rosberg ai suoi tempi. Lo mantiene per il nuovo corsa.