Penalità Raikkonen ad Imola: “Nessuno mi ha avvertito”

Kimi Raikkonen parla della sua gara ad Imola: buona prestazione, ma peccato per la penalità ricevuta

Tutti si aspettavano un Gran Premio dell’Emilia Romagna scoppiettante, e così è stato. Una partenza lampo, sotto la pioggia, di Verstappen, tanti testacoda, l’incidente da bandiera rossa di Bottas-Russell e l’uscita di pista di Hamilton. All’appello non sono mancate nemmeno le penalità: prima a Vettel, poi a Stroll, Perez, Tsunoda e Raikkonen.

In particolare, Raikkonen è uscito di pista alla curva 3 in regime di Safety Car, perdendo posizioni. Il finlandese, impossibilitato nel riprendersi la sua posizione, invece di tornare in pit lane, ha proseguito. Il comunicato della FIA è stato perentorio: “Nel giro precedente la ripartenza la vettura numero 7 finiva in testa-coda in curva 3. Secondo le regole, il pilota deve riprendere la sua posizione prima della linea della Safety Car. In caso di impossibilità a compiere l’atto, la vettura deve tornare nella pit-lane. Ciò non è avvenuto”.

E così, a Raikkonen sono stati dati 30 secondi di penalità, che l’hanno portato da essere in P9 all’essere in P13. Ma l’alfiere numero 7 non si abbatte: la prestazione complessiva di Alfa Romeo è stata piuttosto positiva. La velocità c’è, la qualità anche, si tratta solo di ottimizzare il tutto.

RAIKKONEN E’ COMUNQUE FIDUCIOSO

Interrogato su quanto accaduto, spiega Raikkonen: “Per quanto ne so, riguardo la penalità presa nessuno mi ha avvertito di nulla. La gara stava andando bene. Poi, sfortunatamente, abbiamo ricevuto questa penalità. Possiamo, comunque, guardare positivamente alla nostra prestazione. Le condizioni, in complesso, erano piuttosto difficili”.

“Ho fatto una buona partenza, ma poi, nella prima parte del giro non ho potuto vedere nulla, poiché ero dietro le altre vetture. Stavo abbastanza bene con le intermedie e anche con le medie dopo la prima sosta. Poi, dopo la bandiera rossa ho faticato un po’. Non siamo stati troppo forti qui ad Imola, spero che la prossima gara sia meglio. Ma devo dire che abbiamo avuto velocità nei punti giusti. Lavoreremo partendo da tutti gli aspetti positivi di questo Gran Premio, penalità a parte”, afferma Raikkonen per concludere.