Nürburgring: pronti a discutere un ritorno della Formula 1

Il CEO del Circus recentemente ha dichiarato di non vedere grande interesse da parte della Germania nell’ospitare un Gran Premio, eppure gli organizzatori una gara la vorrebbero

Dal 2013 la Formula 1 in Germania ha fatto tappa sempre e solo ad Hockenheim, eccezion fatta per il 2020, quando causa Covid, sono stati riesumati circuiti ormai fuori calendario come Imola, Instanbul e il Nurburgring, sollevando l’entusiasmo dei piloti e degli organizzatori. Imola infatti dovrebbe rimanere in calendario sino al 2025 e il circuito tedesco vorrebbe tornare.

La situazione però è leggermente confusa: da un lato Stefano Domenicali ha recentemente dichiarato di non aver visto grande interesse per la Formula 1 da parte della Germania; dall’altra invece la direzione del circuito immerso nelle foreste dell’Eifel ha dichiarato di aver intenzione di affrontare il discorso Gran Premio.

“Sono deluso e anche triste per il fatto che non abbiamo un Gran Premio di Germania al momento, ma sfortunatamente, non vedo alcun reale interesse da parte della Germania ad entrare di nuovo a far parte del calendario. È un peccato e in realtà è difficile da credere. Spero che ci siano cambiamenti in futuro”, ha spiegato Domenicali.

“Siamo ancora disposti a parlare”, è stata la risposta alla Deutsche Presse-Agentur, del responsabile comunicazione, Alexander Gerhard, come riportato dall’edizione tedesca di Sky Sports F1. “Continuiamo a credere che possiamo benissimo ospitare la Formula 1 al Nurburgring, ma a condizioni generali economicamente ragionevoli”.

IN GERMANIA L’INTERESSA NON MANCA

Eppure con due tedeschi in pista, Sebastian Vettel e Mick Schumacher, un Gran Premio in Germania avrebbe comunque un interesse notevole, senza considerare quanto, a prescindere dai piloti, i tedeschi siano appassionati di corse e motori. Eppure, se non fosse stato per l’epidemia di Covid, il circus non sarebbe più tornato in Germania dopo il 2019.

Gerhard ha anche affermato che il Nurburgring sarà aperto alla condivisione e all’alternanza con altre piste in Germania e, cosa più intrigante, non ha escluso che la Formula 1 possa correre proprio sul “Green Hell”: il Nordschleife. “Come idea, potrebbe starci il Nordschleife perché ha una grande tradizione. Non escluderei mai completamente questa idea, tuttavia ci dovrebbero essere colloqui con tutte le parti coinvolte. Sarebbe il terzo passo, non il primo”.

Senza dubbio il Nurburgring merita un Gran Premio, per la bellezza del circuito e per la passione del popolo tedesco, ma il Nordschleife, per carità, che rimanga ai campionati turismo.