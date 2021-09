Norris: “Spero che lo shoey fatto a Monza sia stato l’ultimo”

Lando Norris spera di non ripetere lo shoey fatta a Monza con Daniel Ricciardo e Zak Brown

Norris ha effettuato lo shoey bevendo dalla scarpa del suo compagno di squadra per celebrare la prima doppietta della McLaren e riconosce che, sebbene non sia un grande fan di questo genere di cose, è stato un momento davvero divertente. Il pilota britannico si guarda indietro e ricorda di aver promesso pubblicamente di bere dalla scarpa di Ricciardo nel caso i due fossero sul podio insieme. A Monza si sono trovati insieme per la prima volta sul podio, in quello che è stato il suo quarto podio dell’anno e dove l’australiano ha ottenuto la sua prima vittoria da Monaco 2018.

Norris sta ironicamente dicendo ai fan di non fare mai lo shoey e spera che non debbano farlo nuovamente. Vale la pena ricordare che Lewis Hamilton nel 2017 si rifiutò di bere dalla scarpa di Ricciardo e tre anni dopo, a Imola, finì per farlo per festeggiare il settimo Mondiale Costruttori Mercedes. “Aveva un buon sapore, ma non adoro bere dalla scarpa di qualcun altro. Ho promesso di fare uno shoey all’inizio dell’anno nel caso Daniel e io fossimo sul podio insieme” dichiara il britannico della McLaren.

LA MCLAREN NON OTTENEVA UNA DOPPIETTA DAL GP DEL CANADA DEL 2010

Norris crede che lo shoey che ha fatto con Ricciardo e Brown sarà un grande ricordo per tutta la squadra, che ha ottenuto la sua prima doppietta dal GP del Canada del 2010. “Quando sono salito sul podio, ero felice di farlo e lo ha fatto anche Zak. Penso che gli sia piaciuto ed è stata un’esperienza divertente per entrambi. E’ un grande ricordo per tutta la squadra, mi sono divertito quanto lo odiavo” afferma Lando per concludere.

Nell’elenco dei personaggi famosi che hanno bevuto dalla scarpa di Ricciardo in Formula 1 vi sono: Mark Webber, Lewis Hamilton, Christian Horner, Max Verstappen, Nico Rosberg, Lando Norris, Zak Brown, Patrick Stewart, Gerard Butler, Lance Stroll, Martin Brundle e Adrian Newey.