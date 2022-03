Norris: “Non sarà facile risolvere i problemi ai freni”

McLaren e i problemi ai freni: Norris ne parla al termine della prima giornata di test a Sakhir

Difficile l’inizio dei test pre-stagionali in Bahrain per la McLaren. Nella giornata di giovedì il volante della MCL36 è rimasto tra le mani di Lando Norris per tutte le 8 ore, ciononostante ha percorso solo 49 giri: secondo quanto dichiarato al termine delle due sessioni, i problemi che avrebbero frenato la scuderia britannica dal girare sarebbero relativi ai freni. Pur avendo girato tutta la giornata, come già detto, il pilota inglese ha completato meno della metà dei giri della Ferrari. Norris è rimasto in macchina in entrambe le sessioni, così come in quelle odierne, a causa di alcuni problemi di salute accusati dal compagno Daniel Ricciardo.

Le parole del 22enne di Bristol hanno rivelato le possibili risposte rispetto al quesito relativo al basso chilometraggio della scuderia di Woking. “Penso che abbiamo avuto problemi con i freni oggi, semplicemente. Non sono troppo sicuro di quale sia il problema esatto ma sì, queste temperature non ci hanno permesso di fare lunghi giri. Sono cose cercheremo di risolvere nei prossimi giorni. Non sarà facile trovare una soluzione, dunque vedremo cosa possiamo fare, ma tutti stanno lavorando sodo per trovare qualcosa”.

Lando is out the car after completing the afternoon session. 🎤#F1Testing 🇧🇭 pic.twitter.com/YGKPMHrQLT — McLaren (@McLarenF1) March 10, 2022

Un lungo lavoro

“Speriamo di capire le cose stasera“, ha detto Norris giovedì, “durante la notte, nel venerdì e così via, ma non è ovviamente qualcosa che si possa semplicemente risolvere oggi. Inoltre non è qualcosa di facile risoluzione. Quindi, in questi giorni arriveremo a compromessi e metteremo toppe qua e là per permetterci di fare percorrere più giri, di sicuro. I ragazzi stanno già lavorando su questo, ma non sono troppo sicuro di quello che stanno facendo, io ho solamente guidato la macchina… ma sì, c’è un sacco di lavoro da fare. Dunque vedremo“.

Purtroppo per la McLaren, il venerdì non è iniziato nel migliore dei modi in quanto Norris è riuscito a percorrere solo 6 giri prima che la sessione venisse interrotta dalla Williams di Latifi in fiamme. In ogni caso, dopo la ripresa, la scuderia britannica è riuscita a collezionare un totale di 29 giri, il che dà speranza affinché si riesca a fare meglio rispetto alla giornata precedente. La preoccupazione resta però per il GP che si terrà sempre sul circuito di Sakhir il 20 marzo, giorno entro il quale dovranno risolvere qualsiasi problematica. Si spera inoltre di recuperare Ricciardo il prima possibile, il quale potrebbe essere svantaggiato da un chilometraggio nei test minore rispetto agli altri piloti.