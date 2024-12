Multe, per annullarle ho seguito il consiglio del vigile e funziona: ora guido senza ansie

Veramente esiste un vigile che ha dato un consiglio per annullare le multe ricevute? Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta in modo che realmente possiate guidare senza ansie.

Gli automobilisti, chi più chi meno, avvertono sempre uno stato d’ansia, ogni volta che si mettono alla guida della propria auto. Le motivazioni sono differenti: dalla paura di avere un incidente, a quello di non tornare più a casa, fino alla angoscia di prendere qualche multa elevata.

A prescindere da quale sia il contesto, quando si guida bisogna prestare sempre molta attenzione alle varie indicazioni rilasciate dal Codice della Strada, in quanto il rischio di essere fermati è sempre in agguato.

C’è stato però un particolare caso in cui, nonostante il verbale, le conseguenze sono state differenti. Per questo in molti si sono chiesti, realmente se il vigile avesse consigliato un metodo per annullare le multe? Cerchiamo di capire meglio questa storia.

Il nuovo Codice della Strada in merito ad alcuni infrazioni

Ebbene sì, il nuovo Codice della Strada, molte temuto da alcuni, da pochi giorni è ufficialmente entrato in vigore. Non tutti erano pronti, nonostante i frequenti avvertimenti che anche noi vi abbiamo lasciato nel corso dei mesi. Per questo motivo, le prime multe e sanzioni sono iniziate a fioccare.

Si è passati dalla multa per l’utilizzo dello smartphone alla guida a quello per stato di ebbrezza. Per evitare che questi numeri aumentino, anche se si è parlato di settimane molto intense su strada, fareste meglio a leggere bene le nuove norme aggiornate, con le punizioni che verranno inflitte in determinati casi. Soltanto così potrete evitare di pagare cifre astronomiche e di dover dire addio alla vostra patente per settimane, mesi e perfino anni.

Il caso della multa annullata

Ovviamente il nostro titolo voleva essere ironico, in quanto nessun vigile ha mai consigliato come fare in modo di vedersi annullare delle multe. Semplicemente volevamo riportarvi un caso che ha fatto molto scalpore, dove un motociclista, si è visto abolire uno dei due verbali, dopo aver commesso lo stesso reato nello stesso giorno.

Il Giudice di Pace ha deciso per questa via, in quanto le violazioni non sono state immediatamente contestate, per questo motivo: “pare eccessivamente gravoso e non rispondente a equità confermare entrambe le violazioni”, ha confermato. Naturalmente questo caso non è un esempio da tenere, in quanto ogni scenario è a sé e non è detto che anche nel vostro caso, il finale sarà uguale. Meglio dunque rispettare le norme e soprattutto i segnali.