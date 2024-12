Posto di blocco, la recidiva che ti costa 8.000€ | Ti rovinano anche da sobrio

Se ti fermano a un posto di blocco e scoprono che sei recidivo, anche se sei sobrio, 8000€ non te li toglie nessuno. Ecco di cosa stiamo parlando.

Quando si decide di acquistare un’automobile, è opportuno essere ben informati sul fatto che ci saranno tutta una serie di spese e controlli periodici da tenere in considerazione. Non solo il pieno di benzina ma anche la manutenzione ordinaria, come per esempio il cambio delle pastiglie dei freni, dei filtri e così via.

Per non parlare del pagamento dell’RC Auto, del bollo, la revisione, il tagliando e così via. Insomma, tutta una serie di cifre che dovrete mettere in conto, quando stilate il resoconto del budget familiare disponibile.

Badate bene però che se non prestate attenzione a questo dettaglio e al posto di blocco vi fosse contestata la recidività, per voi una multa da 8000€ non ve la toglie nessuno. Anche se siete sobri poco importa, sarete comunque sanzionati.

Le nuove sanzioni al posto di blocco

Gli automobilisti tremano in questi giorni, dopo l’avvio del nuovo Codice della Strada, in quanto, ai vari posti di blocco, stanno fioccando parecchie sanzioni molto elevate. I primi casi verificati, sono inerenti all’utilizzo dello smartphone alla guida. Ricordiamo che in questo caso, secondo le nuove normative vigenti, la pena equivale al pagamento di una multa dai 250 euro ai 1000 euro, la perdita di cinque punti sulla patente e la sospensione della stessa, da quindici giorni a un mese.

Ricordiamo che da adesso in poi i controlli saranno più serrati in strada e che sono diverse le sanzioni inasprite con il nuovo regolamento aggiornato in merito a una guida sicura su strada. L’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e così via, sarà punita in maniera esemplare.

Se sei recidivo paghi 8000€ di multa

Quando gli automobilisti vengono fermati a un posto di blocco e vengono multati per qualche motivo, molto spesso l’importo della sanzione da pagare è già notevolmente alto. Ma se questi vengono sorpresi a commettere la medesima infrazione, allora la pena sarà ancora più alta. Questo è il caso di chi dovesse venire sorpreso a viaggiare in un’auto la cui revisione, controllo obbligatorio per legge da effettuare a cadenza periodica, risultasse scaduta.

In prima battuta, la multa rilasciata al guidatore andrà dai 169 euro a meno di 8000€ circa. In caso di recidività, la multa sarà raddoppiata, quindi vi conviene scrivervi la data di scadenza sul calendario per prenotare il controllo dal meccanico, con largo anticipo.