Milano omaggia Ascari con l’inaugurazione di un monumento

Milano omaggia Ascari tramite l’inaugurazione di un monumento dedicato al leggendario pilota italiano

A Milano è tutto pronto per svelare il monumento dedicato ad Alberto Ascari, leggendario pilota che vinse con la Ferrari due titoli iridati di Formula 1, rispettivamente nel 1952 e nel 1953. Memorabili i suoi duelli con l’argentino Juan Manuel Fangio, con cui si sfidò sui maggiori circuiti del tempo. Dopo l’avventura in Ferrari passò alla Maserati e, infine, alla Lancia. La cerimonia si svolgerà nell’omonimo largo dedicato al pilota, in zona Romolo.

Tale omaggio è anche inserito nel Milano Monza Open Air Motor Show 2021, che si snoderà per quattro giorni tra Milano e Monza (Qui il programma completo). L’Automobile Club Milano ha donato il monumento dedicato ad Ascari, che verrà svelato in presenza del sindaco Giuseppe Sala e del presidente di Automobile Club della città Geronimo La Russa. La cerimonia sancirà l’inizio della parata che partirà da Milano e si concluderà all’Autodromo Internazionale di Monza.

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DI AUTOMOBILE CLUB MILANO

“Sono davvero felice che il Comune di Milano e la Sovraintendenza abbiano accolto l’offerta fatta dall’Automobile Club Milano. La proposta era quella di realizzare un monumento dedicato al campione del mondo di Formula 1 Alberto Ascari. Ciò, senza gravare per quel che riguarda i costi, sull’Amministrazione comunale. Il monumento vuole omaggiare e rendere eterno il ricordo di un eroe. Il pilota milanese infatti, grazie alle sue vittorie ha onorato il prestigio italiano nel mondo. L’opera verrà posta nell’omonimo largo” così dichiara Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

L’ente dopo il via libera ottenuto dalla Sovrintendenza, dalla Commissione del Paesaggio e dal Municipio 6 di Milano pone il monumento nell’omonimo largo Ascari a Milano, nel quartiere Romolo. “E’ più che giusto che Milano, in quanto città natale del pilota, renda vivo il suo ricordo in maniera adeguata. Occorre ricordare che Ascari è l’ultimo italiano ad avere vinto l’iridato nel Circus. Oltre ad essere l’unico ad averlo vinto due volte”, conclude così La Russa. Il pilota milanese disputò 32 GP in carriera, vincendo tredici gare e salendo sul podio diciassette volte.