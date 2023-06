Marko sulla Mercedes: “Non si sono avvicinati, ma…”

La Mercedes ha conquistato difatti un doppio podio nel GP di Spagna con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente secondo e terzo, risultato che fa pensare che abbiano trovato la chiave di volta ma, il vincitore Max Verstappen con la sua Red Bull ha creato un gap di oltre 20 secondi dalla prima delle Frecce d’Argento.

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, a questo proposito ha dichiarato al media austriaco OE24 come: “Gli aggiornamenti dei nostri rivali hanno solo portato un cambiamento nel loro ordine. Senza voler essere arroganti, non si sono davvero avvicinati a noi, si sono solo alternati e questo è un bene per noi perché il nostro vantaggio in campionato aumenta ad ogni gara”.

CAMPIONATO FINITO(?)

Dopo le prime sette gare del calendario sembra quasi scontato l’esito del Campionato Piloti e Costruttori, con Max Verstappen e la Red Bull che sono i grandi favoriti per la vittoria. Tra i costruttori il team austriaco è al comando con 135 punti di vantaggio sulla Mercedes, mentre Max Verstappen ha 53 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. Risultati che dimostrano la grandezza della squadra in questo 2023.

DISOBBEDIENZA

Il consigliere del team austriaco ha parlato anche della disobbedienza di Max Verstappen nei confronti del suo ingegnere, ignorando l’avviso di aver superato i track limits per ben tre volte alla ricerca del giro più veloce nonostante il gap di oltre 20 secondi sul pilota che lo seguiva. Sostenendo come: “È Max. Non puoi batterlo. Vuole sempre andare al limite, come ha dimostrato con gli avvisi per il superamento dei track limits, ma questo è il segno di un grande pilota e si adegua sempre”.