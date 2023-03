Mercedes, “furto” a Red Bull: ingaggiata Jayne Poole

Fino allo scorso anno dirigente in Red Bull, ora assunta come consulente di Mercedes: ecco chi è Jayne Poole

Il venerdì del Bahrain ha visto Toto Wolff arrivare nel paddock accompagnato dall’ex direttrice delle risorse umane di Red Bull, Jayne Poole, nonchè neo consulente senior di Mercedes secondo quanto appreso da Autosport. Quest’ultima lavorerà a stretto contatto con il Team Principal austriaco, con il compito di valutare l’infrastruttura del team di Brackley per poi successivamente consigliare eventuali modifiche migliorative.

Tuttavia il suo volto non è nuovo nel paddock, dal momento che era regolarmente presente ai Gran Premi al fianco di Christian Horner. L’ex Red Bull porta alla Mercedes tutta la sua esperienza, unita agli ottimi metodi di lavoro utilizzati con la squadra anglo-austriaca. Nelle parole dello stesso Toto Wolff si evince una certa positività: “Credo fortemente che uno dei nostri successi sia stata la pianificazione degli anni a venire. Ogni stagione bisogna essere in grado di reinventarsi, senza perdere ciò che di buono si è fatto fino a quel momento”.

Mercedes hired former Red Bull’s HR director Jayne Poole.

She will take the senior advisor role at Mercedes and work very closely with Toto Wolff. (@Motorsport) pic.twitter.com/SegsGVTB4s — $ (@samirsynthesis) March 3, 2023

In casa Mercedes i posti vacanti non mancano, a cominciare da quello che sarà il sostituto di James Vowles

Il team capitanato da Wolff ha già dovuto affrontare la necessità di riorganizzare alcune figure all’interno della squadra. Su tutti il ruolo di capo delle strategie rimasto vuoto a seguito dell’addio di Vowles, ora in forza alla Williams come Team Principal. “La partenza di James ha portato molti più vantaggi che svantaggi. Ovviamente a livello personale sentiremo la sua mancanza, avendo lavorato insieme per parecchi anni”, ha affermato il boss della Mercedes.

Fatto sta che, a oggi, in casa degli ex Campioni del Mondo non è ancora stato nominato il sostituto dell’ingegnere britannico. Un papabile successore sarebbe Jerome d’Ambrosio, ex pilota e capo della scuderia Venturi in Formula E. Suggestione che ha preso sempre più corpo a seguito della sua visita durante i test pre-stagionali. Presenza confermata anche nel corso di questo weekend per il Gran Premio del Bahrain.