McLaren: siglata nuova partnership con Gulf Oil

Dopo lo scadere del contratto con la compagnia brasiliana Petrobras per la volontà del governo sudamericano di ridurre le spese, McLaren ha siglato l’accordo con il nuovo sponsor, che figurerà sugli specchietti, il cofano motore delle monoposto e le tute di piloti e meccanici

McLaren torna al fianco del marchio Gulf e sigla una nuova partnership con l’impresa petrolifera, che, dal 2021, riporterà i propri storici colori in pista. I due si erano legati per la prima volta nel lontano 1968; una collaborazione durata fino al 1973 e che riprende solo ora. Come riporta Motorsport.com, già dal prossimo GP a Silverstone questo weekend, il primo di una doppietta inglese, il logo della grande azienda comparirà sulle monoposto del team e sulle tute dei piloti e dei meccanici ai box.

MCLAREN E GULF: PRIMA COLLABORAZIONE DOPO QUATTRO DECENNI

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Gulf alla McLaren e di riunire due marchi iconici in una nuova ed entusiasmante partnership” – ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren – “Gulf fa parte della storia della McLaren e sono celebri per la loro innovazione e l’eccellenza tecnica nel settore, che si allinea perfettamente con la McLaren. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione insieme per questa stagione“.

Mike Jones, CEO di Gulf Oil, si è detto eccitato e molto orgoglioso di questa nuova collaborazione: “Questa è una partnership molto eccitante che riporta il marchio Gulf nelle corse automobilistiche d’élite. I libri di storia sono pieni di avvenimenti straordinari che raccontano ciò che Gulf e McLaren hanno realizzato in passato. Ora siamo di nuovo insieme per scrivere il prossimo capitolo di questa partnership unica” – ha affermato Jones.