McLaren presenta la MCL36 e… non solo

In una settimana densa di eventi in previsione dell’avvio del Mondiale di Formula 1, oggi a Woking è stata presentata la McLaren MCL36

Un evento trasmesso in diretta streaming ma con la presenza di alcuni fortunati fan che sono stati invitati a partecipare di persona presso il McLaren Technology Centre, quartier generale della scuderia di Woking, UK. Una serata che ha lasciato tutti con un po’ di suspance: la presentazione della monoposto di Formula 1 MCL36 è stata, infatti, preceduta da auto e team di IndyCar and Extreme E. Una gran bella soddisfazione da parte del team “Papaya” poter presentare il reparto McLaren Racing al completo. È stata svelata la nuova livrea di tutte le vetture del team McLaren Racing che saranno accomunate dai colori papaya fluo e blu, una combinazione in linea con le vetture delle stagioni precedenti e che sono diventate un vero segno di riconoscimento del team.

La monoposto inglese, affidata alla collaudata e confermata coppia composta da Daniel Ricciardo e Lando Norris, esattamente come avevano fatto presagire le immagini con le tute dei piloti, sulla livrea oltre al colore papaya, sono aumentate le porzioni di nero e di grigio scuro e il blu è diventato un azzurro fluo.

Imperativo avvicinarsi a Mercedes e Red Bull

Dopo un 2021 di alto livello, in cui la McLaren è riuscita a chiudere la stagione al quarto posto assoluto, proprio dietro alla Ferrari, ci si aspetta grandi cose per quest’anno dal team di Woking. Esattamente al pari del Cavallino Rampante, la McLaren si è prefissata l’obiettivo di chiudere il gap con Mercedes e Red Bull sfruttando l’importante cambio regolamentare che ha toccato il campionato di Formula 1.

“Il Circus sta entrando in una nuova era ed è qualcosa di fantastico per noi, come McLaren lanciare questa sfida globale nel Motorsport – ha raccontato Zak Brown, amministratore delegato del team – La nostra squadra, sotto la guida di Andreas Seidl, ha fatto grandissimi passi in avanti e questo cambio di regolamento è una grande opportunità per tutti. Il nostro obiettivo per il 2022 è chiudere il gap coi primi: nel 2021 Norris ci ha fatto salire quattro volte sul podio; Ricciardo ci ha permesso di tornare alla vittoria a Monza. Credo che sia una buona base per cominciare il 2022 sotto i migliori auspici“.