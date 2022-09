McLaren: livrea speciale per il ritorno in Asia

La McLaren ha sfoggiato una livrea speciale che utilizzerà per i prossimi Gran Premi di Singapore e del Giappone, celebrando il ritorno della Formula 1 nel continente asiatico

Dopo che le gare del 2020 e del 2021 a Marina Bay e Suzuka sono state cancellate a causa della pandemia di Covid-19, entrambe le tappe sono tornate in calendario per il 2022 e saranno le tappe nei prossimi due fine settimana. Per celebrare l’occasione, la McLaren ha collaborato con il partner del team e società di scambio di criptovalute OKX per creare una livrea “Modalità futura” su misura per l’MCL36, mentre le due parti espandono la loro collaborazione. Con la solita combinazione di colori dell’auto dominata dalla papaia, la nuova livrea aggiunge abbellimenti rosa neon e illustrazioni del motore ispirate al mondo cyberpunk.

Secondo il team: “Rappresenta l’emergere di nuove tecnologie con uno sguardo al futuro, ispirato ai paesaggi urbani di Singapore e del Giappone”. Oltre a entrambe le vetture McLaren, il cambio di livrea si rifletterà sulle tute da gara indossate dai piloti Lando Norris e Daniel Ricciardo, mentre saranno presenti anche nel videogioco F1 22 dall’11 ottobre. Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha affermato che il fatto di poter correre ancora una volta nell’importante mercato asiatico per la prima volta dalla pandemia di COVID-19 ha segnato qualcosa per cui vale la pena fare uno sforzo in più. “Siamo entusiasti di celebrare la nostra partnership con OKX attraverso questa livrea audace e vivace per le prossime gare in Asia”, ha affermato.

Uno sguardo al presente per puntare al futuro

“McLaren e OKX sono uniti nel guardare avanti e lottare costantemente per rompere i confini, e la campagna Future Mode è un’opportunità per difendere insieme questi valori sul nostro palcoscenico globale. È fantastico tornare a correre a Singapore e in Giappone, e questi incredibili circuiti ci forniscono uno sfondo adatto per celebrare insieme la nostra visione della partnership”. Haider Rafique, Chief Marketing Officer di OKX, ha aggiunto: “È stato incredibilmente divertente per noi e la McLaren co-progettare la livrea per l’Asia. Questa nuova livrea segnala l’arrivo di una nuova tecnologia, ed è proprio questo l’obiettivo di OKX. Il design cyberpunk che abbiamo creato celebra l’influenza della cultura manga giapponese e di quella urbanistica di Singapore, dando vita a questa entusiasmante collaborazione in pista”.