McLaren e la nuova livrea per lo shakedown

Shakedown a Barcellona

Diversi team di Formula 1 hanno già iniziato a svelare le nuove livree che utilizzeranno nella stagione 2026, molte delle quali verranno utilizzate dalle scuderie durante lo shakedown di Barcellona, in programma fino a venerdì 30 gennaio. In questo contesto la nuova livrea della McLaren ha attirato particolare attenzione e la scuderia britannica si è ritrovata protagonista di una scelta cromatica sorprendente.

Lo shakedown rappresenta il primo banco di prova per le nuove monoposto, progettate secondo un regolamento tecnico profondamente cambiato, che comporterà vetture più leggere e carburanti più sostenibili. Durante lo shakedown, le vetture saranno testate e se ne verificherà il corretto funzionamento. Così facendo, le squadre cercheranno eventuali problemi tecnici da risolvere prima dell’inizio ufficiale della stagione, fissato il weekend del 6-8 marzo.

Nuova livrea McLaren

Sebbene si tratti di un evento privato, chiuso a media e tifosi, la McLaren ha comunque deciso di pubblicare alcune immagini della propria vettura. Un qualcosa che ha certo sorpreso i fan, poiché la livrea appare prevalentemente nera. La scuderia britannica ha però subito chiarito che è stata pensata esclusivamente per lo shakedown e non è quella definitiva.

La livrea ufficiale, infatti, sarà presentata il 9 febbraio prima dei test pre-stagionali in Bahrain ed è molto probabile che torni il colore papaya. Quello che però cambierà sicuramente sarà il numero sulla vettura di Lando Norris, che dopo aver vinto ed essere stato campione del mondo 2025, ha deciso di sostituire il numero 4 con il numero 1.

Il pilota inglese l’ha già confermato a Sky Sport News dicendo: “è una tradizione, ed esiste per una ragione: è lì perché tu possa provare a conquistarlo e lavorare per ottenerlo. Tutti noi come squadra, chiunque abbia un ruolo in McLaren, potrà indossarlo con orgoglio. Parlo dei miei meccanici, dei miei ingegneri, di tutti coloro che fanno parte della McLaren. Anche loro meritano questo riconoscimento. Quindi non è solo per me, ma anche per loro; è il loro orgoglio. Sanno di aver messo tantissimo lavoro e impegno in tutto ciò che fanno e possono dire anche loro ‘siamo i numeri uno’. Non è altrettanto bello dire siamo il numero 4, quindi saranno ancora più felici di me“.

di Beatrice Bertolotti