McLaren e connettività: binomio vincente per il 2023?

Tecnologia dentro e fuori dalla pista per il pinnacolo del motorsport

“Tutti vogliono trovare quel vantaggio in qualsiasi modo nello sport. Quando hai a che fare con centesimi di secondo, cerchi qualsiasi vantaggio possibile per aiutarti ad andare più veloce“, afferma Ed Green, Head of Commercial Technology per il team McLaren F1.

Ogni area delle operazioni di gara viene esaminata per cercare di trovare un vantaggio competitivo, dai martinetti anteriori che riducono i millisecondi spesi a un pitstop, a nuovi metodi di comunicazione. Sempre più spesso i team di F1 si rivolgono a partner tecnologici per fornire loro nuovi strumenti. Un’area in cui la McLaren sta concentrando molti sforzi è il futuro delle operazioni di gara, in particolare la connettività ad alta velocità.

“A Singapore, l’invio dei dati dall’auto al McLaren Mission Control è stato di 181 millisecondi. Nei Paesi Bassi, un po’ più vicino a casa, sono stati 18 millisecondi”, afferma Green: “Anche se non sembra, in Formula 1 è un’enorme differenza ed equivale a un’enorme distanza da percorrere. Il massimo che vediamo potrebbe essere vicino a 400 millisecondi in Australia, ma viene speso molto tempo a pensare a come possiamo abbassarlo e dove possiamo scomporlo”.

Il motivo per cui questo è importante è perché i team di F1 svolgono operazioni più critiche da remoto durante i fine settimana di gara, dalle fabbriche. La tendenza è iniziata un decennio fa con l’avvento della connettività ad alta velocità tramite fibra ottica. Le regole della F1 che limitano il numero del personale del team autorizzato a viaggiare e il desiderio di ridurre le emissioni di CO2 dei passeggeri e delle merci volanti hanno aumentato l’importanza di trovare soluzioni di connettività ad alta velocità per consentire a più personale di tornare in fabbrica e di contribuire allo sforzo della gara.

La connettività è il fiore all’occhiello McLaren

La McLaren ha circa 40 persone che operano nel Mission Control a Woking e uno dei vantaggi a beneficio delle loro operazioni è la cancellazione del rumore. Significa che gli ambienti di lavoro per il personale in pista e in Mission Control sono gli stessi. “Utilizziamo la tecnologia AI in Webex per filtrare il rumore di fondo”, afferma Chintan Patel, Chief Technology Officer di Cisco: “Per la McLaren è diventato molto chiaro che la tecnologia di cancellazione del rumore poteva filtrare tutta quella distrazione di sottofondo”.

“Significa che che i membri del team possono ascoltarsi a vicenda indipendentemente da dove lavoravano. Creare quel tipo di esperienza coerente è stato un vero punto di svolta. Ora, un utente normale di tutti i giorni vedrà quelle opzioni e ciò è stato guidato dallo sviluppo in corso con McLaren. Sappiamo che il 98% delle riunioni future avrà almeno una persona che sarà in qualche modo remota. Ha fatto risparmiare tempo, denaro, non devi salire sugli aerei, ti connetti solo un minuto prima del necessario edè fatta”.

Un’altra area in cui le operazioni di gara miglioreranno in modo significativo nei prossimi anni è la connettività Wi-Fi in pista. Lo stesso vale nel Paddock Club e nell’ospitality del team. Grazie alla loro partnership, McLaren sta esplorando un aggiornamento dell’ultima generazione di connettività. Il wireless di Cisco, Wi-Fi 6E offre il doppio delle velocità del sistema attualmente in uso e consentirebbe al personale di muoversi di più nel box e sul circuito, collaborare in diversi modi, senza dover essere cablato. Significherebbe una connettività più affidabile, più sicura e più veloce, soprattutto in località remote.

Sempre più dati, sempre più innovazione necessaria

“Sempre più cose sono collegate alla pista, quindi possono essere tracciate dove si trovano, si tratta di prodotti di alto valore, strumenti di alto valore. C’è un’enorme quantità di telemetria proveniente da tutti questi componenti, sia che si trovino in macchina, ai box o persino dalle persone stesse. I sensori sono su ogni genere di cosa”.

Guardando avanti, si apre la possibilità di utilizzare Webex Hologram, una tecnologia fotorealistica olografica. È facile vedere come questo possa essere attraente dal punto di vista del coinvolgimento dei fan, per esempio per interagire con un ologramma di Lando Norris. Ma ci sono anche molte possibilità per migliorare le operazioni di gara. Potrebbe consentire al team McLaren in pista di interagire con ingegneri remoti, personale di produzione, concordarsi per le nuove modifiche.

“Abbiamo fatto una demo e la persona sembrava come se fosse seduta sul lato opposto del tavolo rispetto a me”, dice Green: “Era surreale”.