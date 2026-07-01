Cadillac svela la nuova livrea in onore di un importante anniversario

Cadillac svela la nuova livrea che celebra un importante anniversario

Cadillac ha svelato la nuova livrea in occasione di un anniversario significativo. Nel weekend del GP di Gran Bretagna, il team esordiente presenterà un nuovo design per la monoposto per celebrare il 250º anniversario dall’indipendenza americana.

Quest’anno, il weekend di gara nel circuito di Silverstone si svolgerà durante il fine settimana dal 3 al 5 luglio. La gara sprint è prevista esattamente per sabato 4 luglio, mentre la gara è attesa la domenica Questa coincidenza ha offerto l’opportunità alla scuderia, l’unica presente in griglia di origine americana, uno scenario perfetto per celebrare questo importante anniversario per l’America su una delle più importanti tappe della Formula 1.

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Come si presenta la nuova livrea

Cadillac in occasione del 4 luglio, giorno in cui si festeggia l’anniversario dell’indipendenza americana, porterà in pista una nuova livrea sostituendo i colori tradizionali bianco e nero. La monoposto presenterà un design speciale con i colori rosso bianco e blu per richiamare i colori della bandiera degli Stati Uniti. La MAC-26 inoltre riprenderà dal simbolo statunitense le stelle e le strisce. Questa scelta rappresenta un notevole cambiamento rispetto al tradizionale design, caratterizzato da un lato della monoposto di colore nero e dall’altro bianco.

Anche i due piloti, Sergio Perez e Valtteri Bottas scenderanno in pista con lo stesso tema grafico. Infatti le loro tute, i caschi e i box avranno i medesimi colori, appositamente per celebrare questa importante occasione. Oltre a questa celebrazione, per il team neo arrivato nella massima categoria del motorsport, il circuito britannico rappresenta l’opportunità di migliorare i risultati ottenuti in questa stagione d’esordio. L’obiettivo è riscattarsi in seguito al doppio ritiro che ha segnato l’ultima gara in Austria, puntando a un miglioramento delle prestazioni in questo fine settimana.