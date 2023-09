Marko: “Verstappen e Hamilton sono alla pari”

Helmut Marko ha elogiato Verstappen e il team dopo la conquista del Campionato Costruttori, facendo anche un paragone con Hamilton

I dati, ma soprattutto i recenti risultati, confermano l’imponente supremazia del binomio Red Bull – Verstappen. Tale legame si può paragonare a una monoposto inarrestabile, con ingranaggi e giunture perfettamente oleati. La capacità dell’olandese di saper gestire ogni tipo di pneumatico su piste differenti e con qualsiasi condizione atmosferica è l’arma vincente. Ciò ha permesso alla vettura di Milton Keynes di esprimere il suo pieno potenziale e far dannare la concorrenza. A elogiare ulteriormente l’incredibile lavoro svolto da tutto il team austriaco è stato Helmut Marko, che ha anche fatto un paragone tra Verstappen e Hamilton.

Max è migliorato e il team stato fantastico

L’austriaco elogia i progressi di Verstappen in termini di velocità. La cosa che più l’ha sorpreso è la facilità con cui quest’anno sia riuscito a ottenere il massimo dalla vettura. A parer suo, l’olandese è diventato anche il migliore in griglia nella gestione degli pneumatici, ritenendo Hamilton allo stesso livello soltanto in quel particolare aspetto. “Max è migliorato in termini di velocità pura ed è in grado di tirare fuori le sue prestazioni con una facilità sorprendente. È davvero incredibile. Inoltre, è diventato il migliore nel controllo del degrado delle mescole. È veloce e ha sempre tutto sotto controllo, penso che Hamilton sia l’unico con lo stesso successo in quell’aspetto della gestione“, ha così affermato Marko in un’intervista rilasciata a Sky Germania.

Per quanto riguarda la Red Bull, il consulente si è dichiarato è molto orgoglioso del lavoro svolto da tutti i membri del team durante il 2023. L’austriaco ricorda che il weekend in Giappone è stato incredibile. Il nuovo trionfo ha permesso alla squadra di ottenere il sesto Campionato Costruttori della loro storia, il secondo consecutivo: “E’ stato incredibile vincere il Gran Premio del Giappone. La vettura ha funzionato molto bene con tutte e tre le mescole e la cosa più importante era vincere il Campionato Costruttori. Siamo molto orgogliosi di tutto lo staff, sia di quello che lavora sul circuito che di quello in fabbrica. Il nostro anno è stato indescrivibile”, ha così concluso.

Alice Lomolino