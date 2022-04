Marko: “Schumacher dovrà battere Magnussen nel 2022”

Secondo il consulente Red Bull, per Mick il tempo stringe: stare davanti a Magnussen è la priorità

La stagione 2022, per Mick Schumacher, non è cominciata nel migliore dei modi. In Bahrain, il figlio di Michael ha concluso in undicesima posizione: risultato buono in termini assoluti, in quanto rappresenta il miglior piazzamento in carriera per Mick, ma non troppo positivo se confrontato con il quinto posto conquistato da Magnussen. In Arabia Saudita, Schumacher si è reso protagonista di un brutto incidente in qualifica. Il tedesco ne è uscito incolume, ma lo stesso non si può dire per la sua Haas, distrutta. Il team, per evitare rischi inutili, ha preferito non affrettare le riparazioni, e così Mick non ha potuto prendere parte al Gran Premio. Sulla situazione attuale di Schumacher ha speso qualche parola il consulente della Red Bull, Helmut Marko.

La stagione 2022 metterà Mick a dura prova

“Schumacher ha avuto un esordio molto complicato in Bahrain, reso ancora più evidente dal confronto con Magnussen”, ha esordito Marko. “A Jeddah sembrava che le sue prestazioni fossero migliori, ma poi un singolo errore ha avuto serie conseguenze. Spero che l’incidente non complichi ulteriormente la situazione per Mick”. L’ex pilota austriaco si è quindi espresso con la consueta schiettezza in merito alle prospettive future di Schumacher: “A parer mio, è tutto molto chiaro. Se Schumacher vuole progredire nella sua carriera in Formula 1, deve battere Magnussen. Questa stagione lo metterà a dura prova”.

Mick, dal canto suo, aveva parlato favorevolmente della convivenza con il pilota danese, spiegando che il rapporto è buono e la collaborazione non manca. Non si può negare, tuttavia, che Magnussen rappresenti un metro di paragone decisamente più impegnativo rispetto a Mazepin. L’anno di lontananza dalla Formula 1 non sembra avere scalfito le qualità velocistiche di Kevin, che sin dall’esordio nei test del 2022 è riuscito a far valere tutte le sue doti di velocità ed esperienza. Marko si è espresso in termini forti, ma il concetto appare fondamentalmente corretto: Mick dovrà quanto prima dimostrare di potersela giocare con il compagno di box, per non rischiare un ridimensionamento.