Manutenzione auto, non programmare più questi interventi | Finirai per pagare la tua macchina a vita

Come risparmiare sulla manutenzione della tua auto. La prima mossa è abbattere i costi. E non programmare più questi interventi.

Oggi giorno non è tanto comprare una macchina, ma mantenerla. La crisi dell’elettrico non si placa, per passare da un’auto a combustione interna a una a batteria stante le cose non conviene: si spendono troppi soldi per acquistarla. Gli incentivi sono esclusiva, quando capita, di pochissimi.

Girovagare a caccia di una colonnina in giro per le grandi città è una perdita di tempo, ricaricarla a casa non conviene a meno che non hai il fotovoltaico. Soldi non ce ne sono da buttare. Anzi bisogna proprio risparmiare.

Sperando che le possibili implicazioni dell’allineamento delle accise diesel-benzina nella prossima manovra non portino a nuovi rincari per gli automobilisti, che temono l’incubo caro-carburanti, la manutenzione delle auto non è un problema di poco conto.

Per questo un’auto resta un investimento significativo. Per questo una corretta manutenzione è fondamentale per la sua longevità. Tuttavia, ci sono molti casi in cui potresti spendere soldi per servizi e prodotti che non offrono alcun valore reale. Ed è qui che si può risparmiare. Come?

Dalla pulizia del sistema di alimentazione alla benzina di alta qualità

Sebbene sostituire una trasmissione sia costoso, pulire l’interno con prodotti chimici non è sempre la soluzione migliore, quella più economicamente vantaggiosa. Gli ingegneri avvertono che questo processo, che costa fino a 200 euro, può causare problemi, poiché può rimuovere i detriti che portano a malfunzionamenti. Meglio seguire le istruzioni del produttore per la sostituzione del fluido di trasmissione.

La pulizia del sistema di alimentazione può sembrare una buona idea, ma non è strettamente necessaria poiché i carburanti moderni contengono già sostanze chimiche con proprietà detergenti. È sufficiente utilizzare benzina di alta qualità e seguire il programma di manutenzione consigliato dal produttore.

Un alto numero di ottano

Se la tua auto richiede carburante ad alto numero di ottano, inseriscilo e basta. Ulteriori potenziatori sono troppo costosi e oltretutto offrono pochi miglioramenti. Così come l’uso degli additivi, laddove non è richiesto, è uno spreco di denaro. Anche i prodotti a soluzione rapida possono causare alla lunga gravi danni, con la conseguenza di ulteriori e costose riparazioni.

Come per il cambio, poi, anche per il motore esistono appositi detergenti per interni, che costano però anche 200 euro, e sono spesso consigliati quando si cambia l’olio. Anche in questo caso, però, i motori moderni non ne hanno poi così bisogno poiché bruciano in modo più pulito, a meno che ovviamente non ci sia un problema specifico, per cui è sufficiente un cambio regolare dell’olio. Piccoli accorgimenti, grande risparmio.