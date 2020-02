Magnussen: “Allenamento intensivo per la stagione 2020”

Il pilota danese si sta impegnando al massimo per superare la settima posizione a cui è ormai abituato Kevin Magnussen della Il pilotadella Haas ha dichiarato: “ ”. Nella pausa invernale, per soddisfare le crescenti esigenze delle vetture, il danese ha seguito un intenso programma di allenamento .

“So che le auto sono sempre più veloci – ha dichiarato in un talk show – e questo pone maggiori esigenze a noi piloti. Quando la stagione inizia, è difficile mantenere la forma fisica. In inverno cerco di accumulare massa muscolare, così posso bilanciare meglio la stagione”.

IL CROLLO HAAS NON DURERA’ COME IN MCLAREN O IN WILLIAMS

“Subito dopo la stagione, mi sono preso una pausa da tutto – ha inoltre raccontato il pilota di Roskilde alla stampa danese -. Ero esausto. Ho trovato un buon equilibrio, mi sono rilassato e ho passato un po’ di tempo con gli amici e la famiglia. Inoltre, mi sono allenato duramente“. Nel 2019 la Haas è scesa al nono posto nel campionato costruttori. I problemi di gestione della VF-19 hanno lasciato la scuderia in difficoltà. Una stagione da dimenticare per Magnussen e Romain Grosjean, visti gli errori in pista causati da entrambi i piloti.

IL 2020 SARA’ UNA STAGIONE MIGLIORE PER MAGNUSSEN

“Mi sono concentrato sulla parte tecnica. Quando ci si concentra così tanto su un dettaglio si impara molto. Sono in Formula 1 perché voglio diventare campione del mondo – ha spiegato ancora Magnussen al giornale BT -. Non riesco a immaginare di passare anni a lottare per la settima posizione – ha continuato -. Se tra 12 o 15 anni il mio miglior risultato è un secondo posto, non potrò sentirmi orgoglioso“.

LA TRIPLA CORONA DEL MOTOR SPORT

“Verrà un momento in cui non avrò più la possibilità di vincere un mondiale in Formula 1 – ha sottolineato il pilota della scuderia di Banbury -. Sogno Le Mans e Daytona, ma la Formula 1 brilla ancora un po’ di più“.

Il ventisettenne danese sogna un traguardo che pochi hanno raggiunto. Il primo grande obiettivo di ogni pilota, però, è quello di battere il suo compagno di squadra. “Mentirei se dicessi che non è vero. Se non riesco a battere Romain, allora le grandi squadre probabilmente non mi guarderanno, vero?“, ha concluso Magnussen.

Ranucci Andrea