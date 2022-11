Madrid ospiterà la prima esposizione ufficiale della F1

La F1 ha annunciato che la prima esposizione ufficiale sarà a Madrid e durerà dal 24 marzo 2023 giorno dell’inaugurazione fino al 16 luglio 2023

L’esposizione ufficiale della F1 verrà ospitata dal IFEMA MADRID, e al suo interno ci saranno una gamma di artefatti mai visti prima e contributi più leggendari di questo sport, esperti e personalità. Il tutto sarà prodotto in collaborazione con la Round Room Live, con la possibilità di avere sei sale che utilizzeranno tecnologie e display interattivi per raccontare la storia della Serie in modo affascinante. Nel dettaglio l’esperienza complessiva della mostra dedicata alla massima serie automobilistica durerà 90 minuti e combinerà audio e immagini straordinarie, film e immagini rare e ovviamente non potranno mancare vere monoposto di Formula 1.

UN MOMENTO SIGNIFICATIVO

Il CEO della massima serie automobilistica, Stefano Domenicali, per quanto riguarda l’esposizione, ha dichiarato: “L’apertura di questa spettacolare mostra segna un momento significativo nella storia della Formula 1. Mentre lo sport continua a crescere a un ritmo esponenziale, è fondamentale che la nostra base di fan rimanga in prima linea di tutto ciò che facciamo”.

“Il lancio di questa mostra internazionale consente a più fan in tutto il mondo di innamorarsi della Formula 1, fornendo al contempo la piattaforma perfetta per noi per onorare l’incredibile storia di questo sport. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e hanno contribuito a costruire una mostra che cattura il cuore e l’anima dello sport che tutti amiamo”.

UN GRANDE ONORE

Il curatore e produttore della mostra, Timothy Harvey, ha in seguito aggiunto: “Curare e produrre la prima mostra ufficiale di Formula 1 al mondo è stato un grande onore. Questo spettacolo porta i fan dietro il sipario della Formula 1, offrendo una nuova gamma di affascinanti prospettive e storie inaspettate sullo sport.

“Siamo stati sopraffatti dal supporto di così tanti team e luminari di F1. Credo che lo spettacolo celebri la ricca storia e il patrimonio della Formula 1 in un modo drammatico e divertente che coinvolgerà tutti, dai fan accaniti ai bambini e alle famiglie. Ci sono voluti molti anni e ora non vedo l’ora di aprire le porte a Madrid!”.