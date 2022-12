Lutto in Formula 1: è morto Patrick Tambay

Uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1, cosi si può descrivere Patrick Tambay. Il francese è venuto a mancare, a 73 anni, a causa del morbo di Parkinson. La famiglia ha annunciato il decesso, ricevendo le condoglianze da tutto il Circus. Stefano Domenicali, in un comunicato rilasciato su formula1.com, rende omaggio al pilota: “Sono rattristato dalla notizia che Patrick Tambay sia morto. È stato un grande talento, e ambasciatore, della Formula 1. Siamo profondamente addolorati, i nostri pensieri, e le nostre preghiere, sono alla sua famiglia e i suoi amici in questo momento triste“.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022