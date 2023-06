Leclerc: spunta l’ipotesi Aston Martin

I riflettori del mercato piloti sono sicuramente tutti puntati su Leclerc. Dopo il 2024 rimarrà in rosso o se ne andrà via? Tra le varie opportunità spunta l’ipotesi Aston Martin

Charles Leclerc, oggi simbolo della Ferrari, vedrà il suo contratto scadere nel 2024. Nonostante quest’ultimo abbia sempre espresso il desiderio di vincere un mondiale con la Rossa, il progetto deve però avere delle garanzie. Garanzie che ormai il monegasco si sente dire da anni e che ancora una volta sono deluse da una monoposto non competitiva. E proprio in questo clima, per Leclerc potrebbe farsi avanti Aston Martin, sicuramente interessata ad acquistare il trofeo di punta della Ferrari.

In quest’ottica, un’opzione la fornisce Damon Hill. Il campione del mondo 1986 è convinto che Leclerc debba allontanarsi dalla Ferrari se il suo obiettivo è quello di vincere un mondiale e il team migliore per aiutarlo in questo potrebbe proprio essere il team britannico. Mettendo fuori gioco Stroll, il cui posto in squadra è sicuro, la trattativa potrebbe avvenire con Alonso.

L’ipotesi di Hill

Alonso potrebbe essere il jolly da giocare se Lawrence Stroll fosse davvero intenzionato ad avere Leclerc in Aston Martin. Lo spagnolo ha firmato un contratto pluriennale con il team di Silverstone e, nonostante i suoi 41 anni, ha già dichiarato di non avere intenzione di ritirarsi. Tuttavia, sempre secondo Hill, una lucrosa offerta in denaro potrebbe far ripensare il due volte campione al suo futuro.

In merito a ciò, quest’ultimo afferma: “Penso che probabilmente se gli venisse pagato abbastanza denaro se ne andrebbe, ma non sono così sicuro che voglia rinunciare a una guida competitiva“. In effetti questa mossa di mercato è davvero di difficile attuazione, tenendo conto anche della brillante stagione che l’asturiano sta portando avanti. Con all’attivo sei podi e un team che al momento conta solo sui suoi risultati, sembra impossibile vedere Alonso fuori da Aston Martin nel breve termine.