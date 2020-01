La Mercedes vuole blindare Hamilton

Lettura in 1 minuto

Lettura in 1 minuto

Follow on Twitter

Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha affermato che mantenere Lewis Hamilton è una delle priorità del team Brackley.

Ci sono state diverse voci che hanno collegato il campione del mondo della Mercedes Hamilton, alla Ferrari per il prossimo anno (2021). In effetti, anche il “guru” che ha predetto così spesso le sue previsioni, Eddie Jordan, ha messo Hamilton e Wolff insieme Maranello entro il 2021 .

Tuttavia, le Frecce d’Argento ignorano le voci e affermano che, mentre il marchio di punta è in grado di progettare un’auto in grado di lottare per il campionato del mondo Formula 1, possono decidere chi guida la loro auto… e Lewis ha la priorità.

“Non credo che nessun buon team sia in modalità statica. Ciò significa che ci saranno sempre cambiamenti e cambiamenti possono offrire opportunità. Quindi, anche se spero che la nostra relazione continui, non ho alcun controllo totale su di esso. Non c’è dubbio che Lewis sia un pilastro molto forte della squadra”.

“Penso che finché potremo produrre un’auto veloce e un motore potente, avremo l’opportunità di decidere chi guiderà l’auto. E non c’è dubbio che mantenere Lewis sia la nostra priorità”, lo afferma Toto Wolff parlando della Mercedes.