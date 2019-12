Leclerc felice per il suo rinnovo con Ferrari

Dopo un 2019 quasi da incorniciare, il giovane Leclerc ha davanti a sé 5 lunghe stagioni sul sedile del Cavallino Rampante. Con il titolo di poleman dell’anno (7 nella passata stagione) e 2 vittorie, la Ferrari non ha certo voluto lasciarsi scappare il promettente monegasco.

Il tanto atteso trionfo a Spa e la gara perfetta a Monza, GP di casa, hanno infuocato l’animo di milioni di tifosi, italiani e non, che hanno visto negli occhi del “predestinato” un futuro campione del mondo di Formula 1.

La velocità e il talento ci sono, il coraggio e l’audacia anche. Dunque, nel 2020, l’arduo compito è ancora quello di riportare a Maranello il titolo iridato. Manca da ormai 13 anni.

Come riporta soymotor.com, in un recentissimo comunicato stampa della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc ha commentato il suo rinnovo con il team di Maranello e si è detto molto contento di questa decisione: “Sono molto felice di rimanere con la Ferrari e guidare per il più illustre team di Formula 1. La scorsa stagione è stata da sogno per me. Non vedo l’ora di godermi un rapporto ancora più profondo con il team, dopo quello che è stato un 2019 intenso ed emozionante” – ha dichiarato.

Charles è già pronto ad affrontare la prossima stagione e non vede l’ora che inizi il campionato: “Sono ansioso di vedere cosa riservi il futuro e non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione“.

Il Corriere della Sera parla di un salario pari a 9 milioni di euro a stagione; il triplo di quanto percepito da Leclerc l’anno scorso, al suo primo anno in Ferrari.

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I’m so grateful to be driving for such a team. I’ve learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 23, 2019