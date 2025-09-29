Leclerc: “Amo la Ferrari e voglio riportarla in alto”

Charles Leclerc dichiara il suo amore per la Ferrari: “Amo questo team, farò di tutto per riportarlo in alto”

Charles Leclerc ha ribadito ancora una volta quanto profondo sia il suo legame con la Ferrari, un amore che va ben oltre i risultati deludenti. Il monegasco, cresciuto nell’Academy Ferrari, è pilota titolare della Scuderia dal 2019. In questi sette anni non ha mai avuto davvero la possibilità di lottare per il titolo iridato, e qualcuno potrebbe pensare che sia un’attesa troppo lunga per chi sogna di diventare Campione del Mondo.

Eppure, quando gli chiedono cosa lo spinga ancora a crederci, la sua risposta è semplice: “Perché amo molto questa squadra, è questa la ragione. Ho sempre amato la Ferrari, ed è da lì che traggo la mia motivazione. Voglio riportarla al vertice, non importa quanto tempo ci vorrà. Farò assolutamente di tutto, finché non smetterò di credere in questo progetto. Al momento, però, ci credo fermamente e ci sto lavorando a fondo. È questo ciò che mi motiva“.

Charles: “Piani ridimensionati, puntiamo a vincere almeno un GP”

Tra i quattro top team, la Ferrari è l’unica a non aver ancora vinto in questa stagione. Con il titolo costruttori ormai fuori portata per tutti, il team di Maranello resta in lotta con la Mercedes per il secondo posto. Dopo il GP di Baku, le Frecce d’Argento hanno scavalcato in classifica la Rossa, salendo a +4. Ma quel ch’è certo è che Leclerc non si aspettava di dover ridimensionare le sue ambizioni, puntando a vincere quantomeno un GP.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

“Tutto ciò naturalmente non cancella la delusione avuta all’inizio della stagione, quando mi sono reso conto che eravamo parecchi passi indietro rispetto alla McLaren“, ha raccontato il ferrarista. “Ma poi resetti tutto e trovi la motivazione in altri obiettivi o traguardi, che adesso è quella di riuscire a ottenere almeno una vittoria quest’anno. È deludente rispetto a dove avremmo voluto essere, ma questa è la situazione in cui siamo, e come pilota devo tirare fuori il meglio di questa situazione, non solo per la squadra, ma anche per me stesso“.

“Sono anche molto competitivo, per cui il fatto di avere due macchine è qualcosa che mi aiuta a spingere a continuare a dare il massimo e a migliorarmi. Sotto questo punto di vista sono super-motivato, ma come ho detto, l’inizio della stagione è stato deludente“.