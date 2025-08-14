Lotta mondiale, il verdetto amaro di Leclerc sulla Ferrari

Charles Leclerc esprime il suo verdetto sul futuro Ferrari: sfavorita in ogni gran premio

Leclerc è stato chiaro ed ha emesso il suo verdetto sulla Ferrari: la Rossa non sarà la favorita in nessuno dei 10 gran premi restanti della stagione. La speranza, però, è l’ultima a morire per il monegasco, che spera ancora di essere “sorpreso”. Tuttavia, Charles non si illude e si aspetta che la McLaren continuerà ad avere la monoposto più competitiva fino alla fine della stagione.

Le MCL39 di Oscar Piastri e Lando Norris sono state un punto di riferimento costante per il resto della griglia nella prima parte dell’anno. I due piloti “papaya” hanno vinto 11 delle prime 14 gare, lasciando solo due successi a Max Verstappen e uno a George Russell. L’undicesima vittoria sembrava in bilico dopo la pole conquistata da Leclerc in Ungheria. Il numero 16 sembrava avere il passo per vincere nelle prime fasi della gara all’Hungaroring. Ma un problema misterioso con la sua monoposto ha compromesso la corsa, relegandolo fuori dal podio in quarta posizione.

Prima della gara, il pilota Ferrari aveva sottolineato la supremazia degli attuali campioni costruttori. Durante il media day in Ungheria, gli è stato chiesto quale fosse la gara, nella seconda parte della stagione, nella quale avessero più possibilità di vincere. “Non ne sono sicuro” ha dichiarato Leclerc ai giornalisti, tra cui RacingNews365. “Al momento non credo ci sia una pista in cui pensiamo di essere più forti della McLaren“.

Ferrari, Red Bull e Mercedes in cerca di equilibrio, ma la McLaren resta una costante

Leclerc, attualmente quinto in classifica piloti con 151 punti, ha parlato anche delle oscillazioni di prestazioni tra i tre team più vicini alla McLaren. La Ferrari, seconda nel mondiale costruttori, dista appena 66 punti dalla Red Bull, quarta, con la Mercedes nel mezzo. Sebbene Verstappen e Russell, terzo e quarto in classifica piloti, abbiano più punti e vittorie di Leclerc, la coppia della Rossa si è dimostrata più equilibrata. La Ferrari resta così il rivale più vicino alla McLaren, seppur con una distanza significativa di 299 punti.

Leclerc ribadisce il suo verdetto sulla stagione Ferrari e sottolinea come la McLaren sia stata l’unica costante, confermando la sua tesi, secondo la quale la sua scuderia non sarà mai la favorita nelle gare rimanenti. “In modo costante, la McLaren sarà la monoposto più forte di quest’anno” ha aggiunto il 27enne. “La Red Bull è un po’ altalenante, un po’ come noi e la Mercedes, ma c’è una costante, ed è la McLaren. Per ora non penso ci siano piste in cui vado e penso che saremo i favoriti, ma spero di essere sorpreso“.

Anna Cacciatori