Dichiarazioni Formula 1 Hot Topics Lawson, settimo nel GP di Cina: “Colpa del karma” 17 Marzo 2026 Mattia Romano © Redbull Content Pool Lawson e il karma di Shanghai con la Safety Car Il GP di Cina ha riservato a Lawson una lezione di karma nel bel mezzo di una gara già complicata. Nelle fasi iniziali della corsa di Shanghai, il compagno di squadra Arvid Lindblad — partito con pneumatici hard — si stava avvicinando pericolosamente alla sua monoposto, le cui mescole medium erano ormai al limite. Quando Lindblad ha tentato un sorpasso fallito alla curva 14, Lawson si è sfogato via radio, avvertendo che il duello interno avrebbe penalizzato entrambi i piloti della scuderia. Poco dopo ha fatto il suo rientro ai box, ma il tempismo si è rivelato fatale: meno di un giro più tardi, la safety car è entrata in pista per il ritiro dell’Aston Martin di Stroll, regalando una sosta a buon mercato al resto del Circus e costando a Lawson diverse posizioni. “Stavo cercando di rientrare ai box. Lindblad aveva un trenino di vetture alle spalle e se mi avesse superato avrei probabilmente perso altre due o tre posizioni. Alla fine siamo rientrati appena prima della safety car — probabilmente è stato il karma“, ha dichiarato il pilota. Liam makes it a points-filled weekend A mega effort in Shanghai from both drivers #F1 #VCARB #ChineseGP pic.twitter.com/taiTZLDCyK — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 15, 2026 Il riscatto dopo un avvio difficile di carriera Il confronto con l’inizio della scorsa stagione è netto. Nel 2025, due risultati disastrosi nei primi appuntamenti erano costati a Lawson il sedile in Red Bull. Oggi il quadro è decisamente più incoraggiante: dopo un weekend australiano a punti zero, Lawson ha centrato un settimo posto sia nella Sprint sia nel GP di Cina, portandosi al nono posto nel mondiale piloti. “Per il passo che avevamo questo weekend, è molto positivo. Non ci aspettavamo di raccogliere punti in entrambe le sessioni, quindi sono davvero soddisfatto”, ha aggiunto Lawson. Gli otto punti accumulati lo pongono in parità con Verstappen e quattro lunghezze avanti a Hadjar, attuale titolare del secondo sedile Red Bull. Tags: 2026, Liam Lawson, Visa Cash App RB Continue Reading Previous Antonelli e lo scontro con Hadjar nella sprint: la pace sembra fattaNext Doppio DNS McLaren al GP di Cina: il commento di Andrea Stella