Lawson, settimo nel GP di Cina: “Colpa del karma”

Lawson e il karma di Shanghai con la Safety Car

Il GP di Cina ha riservato a Lawson una lezione di karma nel bel mezzo di una gara già complicata. Nelle fasi iniziali della corsa di Shanghai, il compagno di squadra Arvid Lindblad — partito con pneumatici hard — si stava avvicinando pericolosamente alla sua monoposto, le cui mescole medium erano ormai al limite. Quando Lindblad ha tentato un sorpasso fallito alla curva 14, Lawson si è sfogato via radio, avvertendo che il duello interno avrebbe penalizzato entrambi i piloti della scuderia.

Poco dopo ha fatto il suo rientro ai box, ma il tempismo si è rivelato fatale: meno di un giro più tardi, la safety car è entrata in pista per il ritiro dell’Aston Martin di Stroll, regalando una sosta a buon mercato al resto del Circus e costando a Lawson diverse posizioni.

“Stavo cercando di rientrare ai box. Lindblad aveva un trenino di vetture alle spalle e se mi avesse superato avrei probabilmente perso altre due o tre posizioni. Alla fine siamo rientrati appena prima della safety car — probabilmente è stato il karma“, ha dichiarato il pilota.

Liam makes it a points-filled weekend A mega effort in Shanghai from both drivers #F1 #VCARB #ChineseGP pic.twitter.com/taiTZLDCyK — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 15, 2026

Il riscatto dopo un avvio difficile di carriera

Il confronto con l’inizio della scorsa stagione è netto. Nel 2025, due risultati disastrosi nei primi appuntamenti erano costati a Lawson il sedile in Red Bull. Oggi il quadro è decisamente più incoraggiante: dopo un weekend australiano a punti zero, Lawson ha centrato un settimo posto sia nella Sprint sia nel GP di Cina, portandosi al nono posto nel mondiale piloti.

“Per il passo che avevamo questo weekend, è molto positivo. Non ci aspettavamo di raccogliere punti in entrambe le sessioni, quindi sono davvero soddisfatto”, ha aggiunto Lawson.

Gli otto punti accumulati lo pongono in parità con Verstappen e quattro lunghezze avanti a Hadjar, attuale titolare del secondo sedile Red Bull.