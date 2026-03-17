Antonelli parla dello scontro con Hadjar durante la sprint: “mi sono assunto la responsabilità”

Il sabato del GP di Cina, è stato connotato da errori e colpi di scena: Kimi Antonelli, protagonista assoluto di questo weekend, durante la sprint si è scontrato con Isack Hadjar a causa di un errore. Il francese, furioso per questo contatto che gli ha rovinato la gara, è sembrato non accettare le scuse del giovane pilota Mercedes.

Il contatto infatti, avvenuto in curva sei, mentre l’italiano cercava di recuperare posizioni, ha danneggiato la parte posteriore dell’auto dell’avversario, costringendolo a retrocedere. Un evento dopo il quale Antonelli ha subito una penalità di dieci secondi e del quale si è preso tutta la responsabilità, scusandosi con il rivale dopo la sprint. Ciò che è apparso in alcune clip è un Hadjar visibilmente irritato che rifiuta l’ammissione di colpa dell’avversario.

“Tutto risolto, è stato un errore mio”

Antonelli è poi tornato a parlare dell’episodio di sabato affermando di aver risolto tutto con il collega di pista. “Mi sono assunto la responsabilità, è stato un mio errore che ha compromesso la sua gara” ha detto. “Sappiamo com’è Hadjar, a volte fa così nei momenti di alta pressione” ha continuato poi, riferendosi all’atteggiamento del francese. Non è infatti la prima volta che quest’ultimo reagisce male ai contatti o a episodi spiacevoli in pista, ma niente che una stretta di mano non possa risolvere.

Kimi Antonelli però ricorderà questo weekend per tutta la vita e non per il contatto con Hadjar. Il diciannovenne pilota della Mercedes ha infatti vinto il primo GP della sua carriera con una prestazione da record che ha fatto commuovere tutti i tifosi. Il giovane Kimi ha riportato l’Italia in vetta e zittito tutti i detrattori che credevano fosse troppo piccolo per un top team. Il podio, condiviso con un Lewis Hamilton fiero del giovane che ha preso il suo posto in casa Mercedes, lo rende il ragazzo dei record che, alla seconda gara della stagione, è già in lotta per il mondiale.