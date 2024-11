Lavarsi i denti prima di mettersi al volante: un mare di automobilisti risulta positivo all’etilometro senza aver bevuto una goccia d’alcol

Attenzione a lavarvi i denti prima di mettervi al volante, in quanto sono diversi gli automobilisti che sono stati trovati positivi all’etilometro, senza aver bevuto alcol. Come mai secondo voi?

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono una delle cause più frequenti di sinistri nel mondo. Durante le autopsie degli automobilisti che purtroppo non sono sopravvissuti dopo un incidente, spesso i test in merito hanno mostrato alti tassi di alcol nel sangue e droghe.

Per questo motivo ogni Stato, sta cercando di correre ai ripari, inasprendo le sanzioni per questa grave inadempienza che molti compiono, pensando di non fare del male a nessuno. In realtà sono i primi a provocare gravi danni a loro stessi e agli altri che semplicemente hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Le persone che non rispettano il Codice della Strada dunque, è giusto che ricevano la giusta sanzione, ma cosa succede quando un guidatore risulta positivo all’etilometro senza aver bevuto una goccia d’alcol? Per questo dovreste fare attenzione a lavarvi i denti prima di guidare.

Il nuovo Codice della Strada

Come ha rivelato Matteo Salvini, il nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato il 19 novembre. In attesa di questa data, volevamo riportarvi la modifica del testo in merito a chi viene pizzicato dagli agenti in stato di ebbrezza, in quanto le pene sono ancora più severe di prima, per cercare di far desistere da questi comportamenti sconsiderati.

Secondo il prossimo Codice della Strada, qualora gli agenti dovessero pizzicarvi con un tasso alcolemico compreso tra gli 0,5 e gli 0.8 grammi per litro, scatterà immediatamente una multa compresa tra i 573 euro e i 2170 euro, con la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi. Per i valori oltre l’1,5 grammi per litro, scatterà immediatamente l’arresto dai 6 ai 12 mesi, con una sanzione che va dai 1500 euro ai 6mila euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Inoltre ci sarà l’obbligo di installare l’alcolock nelle proprie auto a carico del guidatore, qualora ci fossero contro di voi sanzioni legali in questo contesto.

Non lavatevi i denti prima di guidare

Come dicevamo, qualora foste pizzicati con un tasso alcolemico fuori dal range indicato, le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza saranno molto pesanti. Ma cosa succede se non avete bevuto neanche un goccio d’alcol e risultate comunque positivi all’alcoltest? Com’è possibile in realtà, vi starete chiedendo?

Semplice, è stato riscontrato come il collutorio incida significativamente sull’etilometro, per questo motivo, dopo esservi lavati i denti, se dovete guidare sarebbe meglio optare per uno privo di alcol. L’effetto di questo liquido igienizzante infatti, non essendo stato ingerito, resterà nella vostra bocca per circa 15 minuti e in questo lasso di tempo, i valori della vostra saliva non sono veritieri.