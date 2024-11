Cinture di sicurezza, la funzione segreta della linguetta che nessuno conosce | Ce l’hai sempre sotto gli occhi ma la ignori del tutto

In quanti conoscono la funzione segreta della linguetta presente nelle cinture di sicurezza? Nessuno la conosce eppure ce l’avete sempre avuta davanti agli occhi.

La cintura di sicurezza è uno dei dispositivi che ci proteggono un auto in caso di incidente, in quanto ci ancora perfettamente al sedile e ci impedisce di sfondare il parabrezza in caso di violento tamponamento o per esempio di sbattere la testa al vetro e così via.

Questo dispositivo, associato all’airbag, hanno salvato moltissime vite, per questo motivo in auto non si può assolutamente viaggiare senza. Per evitare che i guidatori se la dimenticano, i nuovi veicoli dispongono di un allarme sonoro che continua a suonare, una volta accesa l’auto, finché non se la saranno allacciata.

Diciamo che queste informazioni le conoscono un po’ tutti, ma in quanti di voi sapevano di quella linguetta presente in ognuna di esse? La funzione segreta in pochi la conoscono, eppure ce l’avete sotto gli occhi sempre.

La cintura di sicurezza: quando non è obbligatoria

La cintura di sicurezza è obbligatoria da indossare quando si viaggia in auto, in quanto è fondamentale per la sicurezza. Ogni auto deve disporre di questo dispositivo sia per i posti anteriori che per quelli posteriori. Per i primi l’obbligo è arrivato nel 1988, mentre per i passeggeri con la normativa del 2006. Il conducente del veicolo, in caso di inadempienza può essere soggetto a una multa che arriva anche ai 332 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente e in caso di recidività entro i 2 anni dal primo avvertimento, potrà vedersi sospesa la patente per 2 mesi.

Gli adulti sono sempre obbligati a indossare la cintura di sicurezza, mentre per i bambini ci sono precise direttive in merito ai seggiolini che i genitori dovranno obbligatoriamente rispettare. Ci sono alcuni soggetti che sono tuttavia esonerati dall’indossare la cintura e parliamo delle donne in gravidanza, qualora fosse riscontrato che la cintura possa essere un pericolo per lei e per il suo bambino, così come per tutte quelle persone che hanno patologie dimostrabili per cui questo dispositivo non sarebbe più una sicurezza per loro. Infine anche coloro che svolgono determinate professioni per cui è importante essere reattivi, come per esempio le forze dell’ordine, il personale sanitario in caso di emergenza e così via.

La linguetta della cintura di sicurezza

Come avrete potuto capire, la cintura di sicurezza è un dispositivo essenziale per la salvaguardia del guidatore e del passeggero. Eppure non tutti sono a conoscenza di quella particolare linguetta cucina al fondo che ha svariate funzioni che per molti sono considerate un mistero.

In primis, grazie a quel pezzo di stoffa aggiuntiva, il meccanismo del riavvolgimento non si attorciglia quando rientra, secondo, il gancio del telaio non colpirà il telaio laterale, inoltre evita i rumori e infine la funzione più importante riguarda la vostra sicurezza. Infatti in caso di incidente, con una forte pressione quella cucitura cederà e vi permetterà di uscire dal veicolo qualora foste intrappolati.