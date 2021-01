L’Alfa Romeo annuncia data e luogo per la presentazione della C41

L’Alfa Romeo ha confermato che la data di presentazione per la loro monoposto 2021, sarà il 22 febbraio 2020 a Varsavia, in Polonia

La nuova Alfa Romeo prenderà il nome di C41, nonostante la monoposto messa in pista per la stagione 2020 si chiamasse C39 inoltre, sarà presentata nella capitale della Polonia in onore del title sponsor ORLEAN, che ha le sedi principali proprio a Varsavia. La nuova monoposto inoltre, sarà ancora guidata da Antonio Giovinazzi e da Kimi Raikkonen per la terza stagione consecutiva.

IL COMUNICATO

Nel comunicato ufficiale del team, si può leggere: “La Sauber Motorsport, che gestisce l’ingresso dell’Alfa Romeo Racing ORLEN nel campionato del mondo di Formula 1, svelerà la monoposto C41 del team a Varsavia lunedì 22 febbraio 2021. Il team si recherà nella capitale della Polonia, dove si trovano alcune delle sedi chiave del title partner ORLEN, per rivelare il suo contendente per la stagione 2021 e dare il via alla nuova stagione con stile. L’ora e il luogo esatti dell’inaugurazione saranno annunciati più vicino alla data“.

IL TEAM

La line-up principale è stata confermata da tempo con Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007 che continuerà la sua avventura in F1 all’età di 41 anni (42 il prossimo ottobre), e sarà sulla grigli di partenza per la 19esima stagione e aumenterà il record di gare disputate, superato già in occasione del GP dell’Eifel 2020. Mentre, Antonio Giovinazzi è stato confermato per la sua continuità, oltre ad aver battuto il compagno di squadra in qualifica, mentre deve migliorare nel passo gara.

Ma non solo i piloti principali, l’annuncio della presentazione in Polonia porta con sé anche la certezza di vedere come pilota di riserva Robert Kubica. Così com’è stato nel 2020, con il polacco che proseguirà la sua avventura in Formula 1 disputando alcune prove libere. Ma tale volontà sta ad indicare anche la voglia di continuità del Biscione.