La Regina Elisabetta è morta: la Formula 1 reagisce così

Erano passate da poco le 19.30 quando è arrivato l’annuncio: la Regina Elisabetta è morta. La Gran Bretagna da sempre è stata la culla della Formula 1 e il Circus ha omaggiato la più importante sovrana del XX secolo

La Regina Elisabetta è morta oggi, nella sua residenza scozzese di Balmoral all’età di 96 anni. Le condizioni della sovrana, che dalla scomparsa del marito, il Principe Filippo, ha vissuto un ultimo anno complesso, si erano aggravate proprio nel corso delle ultime ore. La notizia della morte della Sovrana ha immediatamente fatto il giro del mondo e ha scombussolato il mondo intero. Anche gli ambienti della Formula 1.

Nel febbraio ’45 Elisabetta, che all’epoca non pensava nemmeno alla possibilità di diventare in futuro Regina, convinse il padre a consentirle di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Si unì al Servizio Ausiliare Territoriale e venne addestrata come autista e meccanico. È proprio in questo periodo che in Elisabetta è nata la passione per le automobili. Insieme ovviamente a quella per i suoi amati cavalli e per i suoi Corgi.

La Formula 1 saluta così la Regina Elisabetta II

E ovviamente anche il mondo del Circus iridato è rimasto particolarmente toccata dalla morte della Regina Elisabetta. La Gran Bretagna può essere considerata la culla del Circus iridato. A Silverstone si disputò nel 1950 il primo Gran Premio di Formula 1 e due terzi della griglia di partenza hanno passaporto britannico.

Se McLaren e Aston Martin hanno levato i colori dai rispettivi loghi che ora appaiono in bianco e nero, praticamente tutte le scuderie della griglia di partenza hanno voluto rilasciare un messaggio di cordoglio per la morte della Regina Elisabetta.

The team at McLaren Racing mourn the sad passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, whilst also remembering her incredible reign. Our thoughts are with The Royal Family and people around the world during this terribly sad time. pic.twitter.com/IqCQKpLVdC — McLaren (@McLarenF1) September 8, 2022

A message from our Executive Chairman, Lawrence Stroll. pic.twitter.com/Wh1MYVNV2H — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 8, 2022

Williams Racing joins the world in mourning the death of Her Majesty The Queen. Our thoughts are with the Royal Family and the people of the United Kingdom and the Commonwealth, which HM Queen Elizabeth II was devoted to for more than seventy years of inspirational public service pic.twitter.com/kxmMVI6DJ5 — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 8, 2022

We are very saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. All at Oracle Red Bull Racing send our deepest condolences to the Royal Family of the United Kingdom and the Commonwealth. pic.twitter.com/cCumCVZDev — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 8, 2022

Heartfelt sympathies for the loss of a groundbreaking woman. Our thoughts are with the Royal Family, the British people and our British colleagues in the paddock. May she Rest In Peace. pic.twitter.com/GFE5koNjtA — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2022

“We are deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We send our heartfelt condolences to the Royal Family and the people of the UK and the Commonwealth.” – Toto pic.twitter.com/I6ertq9l8f — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 8, 2022

pic.twitter.com/p987jagn85 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) September 8, 2022

Along with our British colleagues, and the F1 community, we mourn the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Our condolences go to the British Royal Family at this time. pic.twitter.com/wJ2HxjEerv — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 8, 2022

Domenicali: “La Regina Elisabetta ha ispirato tanti in tutto il mondo”

A rendere omaggio alla Regina Elisabetta sono intervenuti anche le massime cariche del Circus come Stefano Domenicali: “La Formula 1 piange la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II – si legge nella nota ufficiale – Per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al suo ruolo con dignità e devozione e ha ispirato tanti in tutto il mondo. La Formula 1 porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth“.

Anche la FIA e il suo Presidente, Mohammed Ben Sulayem, hanno voluto salutare Her Majesty the Queen: “A nome della Federation Internationale de l’Automobile porgo le nostre sincere condoglianze alla Famiglia Reale per la triste notizia della morte di Sua Maestà la Regina. I nostri pensieri sono con il popolo del Regno Unito e del Commonwealth“.

On behalf of the @FIA community, I offer our sincere condolences to the Royal Family on the very sad news of the passing of Her Majesty the Queen. We pay tribute to her remarkable life of service. Our thoughts are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth. — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) September 8, 2022

Grande assente Hamilton

Tra i piloti britannici solamente George Russell e Alex Albon, che ha anche passaporto britannico, hanno voluto lasciare un loro omaggio per la sovrana: “Sono così triste di sapere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La sua devozione nei riguardi del nostro paese e la sua guida sono stati fonte di ispirazione per così tante generazioni di persone nel Regno Unito e in tutto il mondo – ha scritto il pilota 24enne della Mercedes – La mia famiglia ed io inviamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia Reale e a tutti coloro che hanno ammirato il suo servizio al nostro Paese per sette decenni. Che riposi in pace“.

An amazing role model and total dedication to a lifetime of public service. Thank you and rest in peace, Her Majesty the Queen. https://t.co/4rCn5Sb3pq — Alex Albon (@alex_albon) September 8, 2022

Grande assente nella scia degli omaggi è Lewis Hamilton. Il britannico, infatti, è stato forse l’unico pilota di quelli attuali della griglia di partenza ad aver avuto a che fare in prima persona con la sovrana.

Il pilota 37enne, infatti, ha ottenuto il titolo di baronetto direttamente dalla Regina per i successi ottenuti e da Her Majesty the Queen è stato anche rimproverato durante un pranzo ufficiale per non aver rispettato l’etichetta a tavola.