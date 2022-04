La prima vittoria, l’obiettivo di Carlos Sainz nel 2022

Non si può dire che non sia cominciata nel migliore dei modi il 2022 di Carlos Sainz. Eppure allo spagnolo della Ferrari manca ancora la prima vittoria in Formula 1

Dopo una prima stagione di alto livello in quel di Maranello, dove a fine anno è riuscito anche ad accumulare più punti del suo compagno, Charles Leclerc, Carlos Sainz può fare grandi cose nel 2022.

Con due podi ottenuti nelle prime due gare della stagione, il madrileño ha iniziato la sua seconda stagione in Rosso coi fuochi d’artificio. Eppure manca ancora una cosa al pilota 27enne: la prima vittoria in Formula 1.

Nel corso dei suoi otto anni nella massima formula automobilistica, Carlos Sainz è salito sul podio in otto occasioni. Durante i suoi anni trascorsi in McLaren, è stato proprio lo spagnolo a prendere a braccetto la squadra e a farla crescere. Il madrileño è un pilota solido, costante, maturo. Ma per il consolidamento finale manca ancora un tassello.

“Mi piacerebbe vincere la mia gara di Formula 1 e poi il resto vediamo – ha raccontato il pilota della Ferrari all’interno del podcast Beyond The Grid – Non nascondo che mi piacerebbe conquistare anche un campionato. Ma per vincere un campionato bisogna cominciare a vincere le gare.

Non sto dicendo che accadrà ma io continuo a seguire il mio sogno. È il pensiero fisso col quale mi sveglio la mattina e vado a dormire la sera. Spero prima o poi di riuscirci“.

Riuscirà Sainz a vincere la sua prima vittoria nel 2022?

Si può dire che la Ferrari abbia cominciato il campionato 2022 col botto. Se andiamo a dare una veloce occhiata alle classifiche, nel campionato riservato ai Costruttori la Ferrari, letteralmente domina il girone con 78 punti (la Mercedes è la seconda, ferma a 38 punti).

Per quanto riguarda quella dedicata ai piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz guidano la classifica, rispettivamente con 45 e 33 punti.

La macchina c’è. I piloti anche

La F1-75 è una monoposto non solo affidabile ma che può contare anche su un gran motore. E sebbene, finora, sia stato il monegasco a portare a casa l’unica vittoria per la Ferrari, le aspettative sui piloti della Rossa sono alte e le carte in regola per fare bene ci sono tutte.

“Negli ultimi anni ho mostrato e dimostrato a me stesso che quando c’è stata l’opportunità di arrivare a podio, l’ho fatto. Mi sono preparato parecchio in previsione della mia prima vittoria in Formula 1 e per vincere il campionato del mondo servono vittorie e podi continuativi“, ha detto Sainz.

Prima palla servizio all’Albert Park

Carlos Sainz farà di tutto per ottenere la sua prima vittoria in Formula 1. Proprio a cominciare dal Gran Premio d’Australia, che la Ferrari ha vinto nove volte, otto delle quali all’Albert Park: “Sono molto fiducioso. Con la macchina giusta credo di potercela fare. Ci sono già andato vicino una o due volte. Ci sono andato molto vicino ma non ce l’ho fatta“, ha concluso.