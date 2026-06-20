La Croazia punta alla Formula 1 con il Croatia Ring

Il Croatia Ring punta al 2027 per portare la Formula 1 in Croazia

La Croazia sogna di entrare nel calendario della Formula 1 e ha compiuto un passo decisivo verso questo obiettivo. Il progetto del Croatia Ring, il circuito che punta a portare la classe regina nel Paese balcanico, ha infatti ottenuto il via libera dal Ministero dell’Ambiente locale.

Il momento per il Circus è probabilmente il migliore della sua storia dal punto di vista del calendario. Oltre a essere presente con più gare nei mercati più importanti, la Formula 1 sta attirando l’interesse di numerosi nuovi Paesi interessati a organizzare un evento. Sia in Europa che fuori dal vecchio continente. Tailandia, Corea del Sud, Argentina e, più recentemente, la Danimarca hanno espresso la volontà di ospitare un Gran Premio nei prossimi anni.

Non accadrà nel 2027 e non sarà semplice nemmeno negli anni successivi. Il campionato ha infatti legato molte delle sue sedi con contratti a lungo termine. Trovare un posto libero resta quindi un’impresa complicata: finora solo Zandvoort ha rinunciato al proprio Gran Premio. Ora si aggiunge la Croazia, un altro Paese europeo che, a differenza della Danimarca, non vanta una grande tradizione nell’automobilismo.

Tilke firma il tracciato, Villeneuve fa da consulente

Il progetto si chiama Croatia Ring: un circuito permanente di 4,2 chilometri firmato da Hermann Tilke, il celebre progettista che punta a catturare l’attenzione della Formula 1 nei prossimi anni. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno ufficiale delle autorità, che l’hanno classificata come investimento strategico nazionale.

La scelta nasce dalla convinzione che la Formula 1 possa offrire un impulso economico significativo alla regione di Slunj, dove sorgerà il tracciato, e all’intero Paese. Il circuito si troverà a poco più di un’ora dall’aeroporto internazionale di Zagabria, la capitale croata.

L’obiettivo della Croatia Ring è completare i lavori entro la fine del 2027. Tra i nomi illustri legati al progetto figura inoltre Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1, che ricopre il ruolo di consulente. Una volta terminato il circuito, l’ambizione sarà quella di ottenere un Gran Premio. Tuttavia, gli organizzatori sanno bene che la domanda non è mai stata così alta: pur contando 24 gare, oltre l’80% del calendario resta vincolato a lungo termine con Liberty Media. Servirà dunque una strategia di mercato solida e, soprattutto, un eroe locale capace di trainare l’interesse, un elemento che altre candidature possiedono già.