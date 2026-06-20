Formula 4 a Monza, Sammalisto batte Killion e conquista la vittoria

Formula 4 Monza, domina US Racing

Ad aprire l’ACI Racing Weekend di Monza è stata la gara di Formula 4, dei gruppi B e C, disputata sabato mattina. Diversamente da ciò che è accaduto nel recente GTWC, nonostante le 32 vetture in pista, non si sono verificati incidenti di rilievo.

Doppietta US Racing con Luka Sammalisto, partito dalla seconda posizione, ma arrivato davanti al poleman Noah Killion. Sammalisto ha commentato così la sua vittoria: “È stata una gara molto frenetica. Ero sceso in terza posizione e ho cercato di mantenerla per poi tornare a lottare per il vertice. Sono molto contento della prestazione e ringrazio il team e i miei sponsor”.

Sul gradino più basso del podio è salito il rookie Kenzo Craigie (R-ACE GP), che conquista così il primo podio della sua carriera in Formula 4. Determinante la sua rimonta dalla settima alla terza posizione.

Le rimonte di Aksoy e Rodriguez infiammano la gara

Ottima rimonta anche per Aksoy Alp Hasan (Prema Racing), leader provvisorio sia della classifica rookie sia di quella assoluta, risalito2 dal nono al quarto posto.

Positiva anche la gara di Elia Weiss, pilota di Jenzer Motorsport, capace di risalire dalla diciottesima alla dodicesima posizione, entrando così in zona punti. Sorte simile per Niccolò Maccagni che, nonostante fosse partito ventesimo e a inizio gara sia finito lungo alla Variante Ascari danneggiando l’ala anteriore, è riuscito a chiudere tredicesimo.

Clamorosa la rimonta di Andre Rodriguez, pilota di Cram Motorsport, che dalla trentaduesima e ultima posizione in griglia ha tagliato il traguardo quindicesimo, ottenendo così un punto.

Amaro epilogo invece per Consani e Bondarev che, dopo la ripartenza e quando occupavano rispettivamente la seconda e terza posizione, all’ultimo giro sono finiti nella ghiaia, vedendo sfumare un probabile podio. Delusione anche per Bearman che, partito sesto ha concluso soltanto diciassettesimo. Weekend complicato anche per Toniolo, scattato dalla decima posizione e giunto al traguardo ventesimo.