Kvyat, frecciatina alla Formula 1: “Gli sport sono per tutti”

Sono passati oltre cinque mesi dall’inizio della guerra in Ucraina per mano della Russia. A tenere banco è ancora la decisione presa dalla FIA e dalla Formula 1 per quanto riguarda i piloti russi, tipo Daniil Kvyat

Per proseguire la sua carriera nella massima serie automobilistica, Daniil Kvyat avrebbe dovuto rinunciare a correre coi colori del proprio Paese. Niente bandiera, inno, scritte sulle tute e marchi che facciano diretto riferimento alla nazione di appartenenza per i piloti russi e bielorussi, impegnati in Formula 1 e nelle competizioni FIA. E avrebbe dovuto firmare un documento in cui si accettano tutte le eventuali sanzioni future.

Una situazione inaccettabile agli occhi del 28enne che si è rifiutato di “denunciare la Russia“ per continuare a essere presente in Formula 1. A dichiararlo è stato Viktor Kiryanov, Presidente della federazione automobilistica russa e membro del FIA World Motor Sport Council dal 2009.

Non potendo proseguire la sua attività nella massima serie automobilistica, Daniil Kvyat ha cercato fortuna altrove. Il pilota russo, proprio lo scorso fine settimana, ha debuttato nella categoria di corse automobilistiche più importante d’America, la Nascar.

Kvyat VS Formula 1

Non è stato un inizio particolarmente positivo per il russo. Il 28enne ha corso con il team Hezeberg e non è mai riuscito a entrare veramente in gara. Qualificato in diciottesima fila, si è ritirato a metà corsa chiudendo in trentaseiesima posizione. Nonostante la poca competitività, Kvyat non si è risparmiato dal levarsi qualche sassolino dalle scarpe.

What a race! Happy with my first ever experience in @NASCAR. Basically started driving directly in the race! 😄 Some nice battles, lots of laps completed and improving with each of them. Loved it! pic.twitter.com/a1iX2lGSMN — Daniil Kvyat (@kvyatofficial) August 1, 2022

“La Nascar ha dimostrato di essere un grande esempio di sportività – ha raccontato Kvyat – È stato molto bello avere una possibilità in questa categoria. Gli sport sono per tutti“, ha aggiunto, riferendosi chiaramente al modo in cui molti piloti russi e bielorussi sono stati espulsi dalle loro Federazioni a causa dello scoppio della guerra.

Il 28enne non è il solo a non aver firmato il documento

Kiryanov non ha lesinato plausi a piloti tipo Kvyat e Roman Rusinov che si sono rifiutati di firmare il documento di denuncia nei confronti dello Stato russo e hanno preferito dedicarsi a competizioni in altri ambienti.

“Quando la FIA ha chiesto loro di firmare un documento in cui i piloti avrebbero dovuto rigettare il proprio Paese, hanno rifiutato di aderire – ha raccontato all’agenzia di stampa Tass – Sia Kvyat sia Rusinov avrebbero dovuto competere nel campionato di resistenza“, ha concluso.