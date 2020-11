Kubica: presto il ritorno in Formula 1

Robert Kubica tornerà a guidare una monoposto di Formula 1 questo venerdì di libere in Bahrain. Per il pilota polacco, sarà la quarta apparizione quest’anno

Dopo le performance della passata estate durante il weekend di Stiria, Ungheria e Silverstone, il pilota di riserva dell’Alfa Romeo si sostituirà a Kimi Raikkonen in occasione della prima sessione di prove libere di domani.

Kubica dunque farà prestissimo il suo ritorno in Formula 1, sfrecciando lungo la pista mediorientale a bordo della C39 della scuderia italiana.

KUBICA: “MOLTO CONTENTO DI TORNARE AL MIO RUOLO IN ALFA“

Come riportato da Gpblog.com, anche il Team Principal Alfa, Frederic Vasseur, si è detto soddisfatto del ritorno di Kubica, che è salito sul podio una volta quest’anno nel DTM: “Siamo tutti contenti di vedere Robert tornare in macchina per le FP1. Il suo contributo alla squadra è stato importante finora in questa stagione e poter sfruttare al meglio la sua esperienza e le sue capacità qui in Bahrain aiuterà il team a continuare il suo attuale percorso di progresso. Sakhir è un circuito che conosce molto bene e questo aiuterà davvero il nostro lavoro di questo fine settimana“, ha concluso il TP.

Anche il polacco ha commentato l’evento con molto entusiasmo: “Sono molto contento di tornare al posto di guida per la prima volta da agosto“, ha dichiarato Kubica, “Può sembrare molto, ma la mia stagione è stata davvero impegnativa sia per il lavoro al simulatore in fabbrica e il programma DTM, quindi mi è sembrato che il tempo sia trascorso abbastanza velocemente. Ora che la mia stagione in DTM si è conclusa, non vedo l’ora di tornare al mio ruolo in Alfa Romeo a tempo pieno: c’è ancora molto lavoro da fare e darò il mio contributo agli sforzi del team“.

Motorsport.com avvisa che Kubica potrebbe anche prendere parte alla giornata di test previsti ad Abu Dhabi immediatamente dopo la fine di questa stagione.