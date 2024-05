Alonso: confronto con Sulayem per la questione Hamilton

Fernando Alonso ha mantenuto la sua promessa di parlare con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem

Alonso, un pilota che è stato pesantemente penalizzato nelle ultime settimane, è stato infastidito dagli steward al Gran Premio di Miami quando hanno deciso di non penalizzare Lewis Hamilton nonostante il britannico si sia schiantato contro Alonso all’inizio della Sprint. Essendo rimasto fermo sulla sua opinione che “la nazionalità conta” quando gli steward prendono le loro decisioni, Fernando Alonso ha mantenuto la sua promessa di parlare con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Gli steward hanno deciso di non penalizzare Hamilton, stabilendo che era solo una parte di molteplici collisioni e quindi non era l’unico responsabile.

Alonso è rimasto fermo nella sua opinione che “la nazionalità conta” per gli steward e ha detto che ne avrebbe parlato con il presidente della FIA Ben Sulayem.

Ha aggiunto: “Devo assicurarmi che non ci sia nulla di sbagliato nella mia nazionalità o qualcosa che possa influenzare qualsiasi decisione – non solo per me, anche per la futura generazione di conducenti spagnoli”.

Lo spagnolo è stato poi avvistato mentre lasciava l’area hospitality della FIA insieme al caposquadra Mike Krack. Lo spagnolo ha confermato domenica ai media a Miami di aver parlato con Ben Sulayem e ha salutato il presidente della FIA come qualcuno che è “sempre disposto ad ascoltare i piloti”.

Sulayem dalla parte dei piloti

“Ho parlato con lui ed è sempre d’accordo con ogni opinione dei piloti” ha detto Alonso.

“Lui sa che siamo noi a guidare le macchine e che possiamo avere qualche suggerimento in merito.

“Ci sono un paio di punti che dobbiamo affrontare sullo sport. Ma ci ha sempre ascoltato. Vediamo se riusciremo a rendere la F1 uno sport migliore e un po’ più coerente”.

Krack, che in precedenza aveva affermato di avere la sensazione che i suoi piloti fossero presi di mira, afferma che è necessaria una maggiore coerenza.

Il capo del team Aston Martin ha anche chiesto all’intera griglia di rivedere le nuove linee guida di quest’anno.

“Ci sono due elementi lì. Uno è ovviamente che vogliamo giudizi coerenti” ha detto il tedesco.

“Ma d’altra parte, abbiamo anche introdotto nuove linee guida per questa stagione – e a volte forse cadiamo un po’ anche nel rimanere bloccati nel modo in cui guidavamo prima.

“A volte pensi che dovrebbero essere più coerenti. Ma a seconda di quale fine ti trovi, ovviamente, [hai] una diversa interpretazione della coerenza. Ma penso che tutti vogliano coerenza. Tutti dovrebbero rivedere le linee guida, compresi noi stessi, e poi ricominciare da capo”.