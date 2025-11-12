Jacques Villeneuve elogia Lando Norris

Jacques Villeneuve ha elogiato il perfetto weekend brasiliano di Lando Norris

Jacques Villeneuve ha elogiato Lando Norris in seguito al perfetto fine settimana appena svolto a Interlagos. Il pilota britannico ha avuto un weekend perfetto in Brasile, ha ottenuto la pole position sia per la gara sprint che per il gran premio e convertito entrambe in due vittorie. Nella sua instagram story, il pilota canadese ha commentato tali prestazioni. “Niente poggia a San Paolo, ma una gara emozionante dall’inizio alla fine. Come al solito qui si è verificato un po’ di caos, ma Norris è stato perfetto. Ha segnato tutti i punti che poteva e non ha sbagliato niente. Molto bravo”, ha scritto Villeneuve.

I complimenti ad Antonelli e Verstappen

Un altro bellissimo weekend è quello svolto da Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes è riuscito a conquistare il secondo posto sia nella sprint che nel gran premio, raggiungendo il suo miglior traguardo in carriera. “Anche Antonelli è stato impressionante. Non ha ceduto alla pressione e ha preceduto il suo compagno di squadra”, ha commentato l’ex iridato.

Antonelli è riuscito a difendersi dalla minaccia di Max Verstappen dietro di lui. Il campione del mondo in carica ha conquistato la terza posizione grazie a una straordinaria rimonta dalla pitlane. “Cosa possiamo dire di Verstappen? È partito dai box, subito una foratura all’inizio e rimontato fino alla p3 e quasi raggiunto la P2. È stato impressionante e ha mantenuto viva la speranza di un campionato”, ha concluso Villeneuve.

Le dichiarazioni di Lando Norris sulla gara

Lando Norris è attualmente primo nella classifica piloti. Il pilota britannico con la vittoria in Brasile si è portato a 24 punti di distacco dal compagno di squadra, Oscar Piastri. Verstappen, al momento in terza posizione, ha ridotto il distacco dal pilota australiano a 25 punti. “È bello vincere qua in Brasile. È una pista fantastica e con pubblico straordinario. Questa era per uno dei miei maestri, Gil De Ferran. Un weekend perfetto”, ha commentato il pilota venticinquenne.

Nonostante sia riuscito a guadagnare vantaggio nella lotta per il mondiale, Norris ha rivelato di non star ancora pensando alla possibilità di vincere il titolo. “È una grande vittoria. Ma guardando la velocità di Verstappen, delude che non siamo stati più veloci. Al momento penso solo a questo, mi vedrò con il team per congratularmi e cercheremo di capire perché non eravamo abbastanza veloci”. “La strada da percorrere è ancora lunga e le cose possono cambiare velocemente. Mi concentrerò su me stesso, terrò la testa bassa e continuerò a spingere”, ha concluso Lando Norris.