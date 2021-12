Isola: “Soddisfatti dai test degli pneumatici 18 pollici”

Mario Isola è soddisfatto: i nuovi pneumatici da 18 pollici hanno fatto registrare buone prestazioni durante i test post stagionali

Il 2022 sarà un anno di cambiamenti e novità regolamentari. Una di esse riguarderà gli pneumatici delle monoposto di Formula 1. Addio alle mescole da 13 pollici, benvenute Pirelli definite “maggiorenni” da 18. Dopo circa tre anni di lavoro, finalmente nel 2022 le 18 pollici vedranno la luce. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da esse? Mario Isola, il boss di Pirelli, ha parlato di pneumatici dalle prestazioni soddisfacenti. Unica pecca prestazionale: la perdita di cinque decimi ad inizio stagione.

Secondo alcune dichiarazioni riportate da Soymotor, afferma Isola: “Siamo soddisfatti da questi due giorni di test e dal comportamento dei nuovi pneumatici da 18 pollici in generale. È il capitolo finale di una storia di sviluppo iniziata nel 2019, che ha portato a una gamma completamente nuova di pneumatici e mescole per il 2022. Secondo le ultime simulazioni dei team, le nuove vetture saranno di circa cinque decimi di secondo più lente di quelle attuali. E’ un gap che probabilmente riusciranno a colmare in qualche modo alla fine della prossima stagione”.

CONCENTRARSI SUL 2022

Successivamente, Isola ha spiegato in modo più preciso il perché dei tempi più lenti: “Abbiamo visto un po’ di graining sulle gomme anteriori il primo giorno, specialmente sulle mescole più morbide. Dopo aver analizzato i dati del primo giorno, abbiamo visto che era possibile ridurre la pressione della gomma anteriore di 1.5 psi. Il che ci ha permesso di migliorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda la mescola C3“.

“Dobbiamo tenere presente che sono stati utilizzati le monoposto mule di prova e che lo scopo di questi test era quello di consentire alle squadre di raccogliere dati per le analisi durante l’inverno. Avremo un quadro reale solo all’inizio del prossimo anno, quando le squadre potranno testare questi pneumatici con le vetture ufficiali del 2022“, ha affermato Isola per concludere.