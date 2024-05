Imola sfortunata per Alonso: sarà così anche a Monaco?

La paura di Alonso è quella di non aver reso disponibili più dati alla scuderia ai fini di migliorare la vettura per Monaco: purtroppo a Imola è stato un po’ sfortunato…

La gara di Imola non è stata molto facile per Fernando Alonso, il quale ha faticato non poco per tenere in pista la sua monoposto. Preoccupazioni che hanno portato il pilota spagnolo a considerare le alternative per migliorarsi al meglio per il GP a Monte-Carlo, di questa settimana. Infatti per Alonso, la pista di Monaco sarà una tortura se Aston Martin non troverà una soluzione dopo Imola. Un fine settimana questo che ha portato Fernando a un incidente, un rallentamento in pit-lane e difficoltà nel sorpasso. Questo ha sensibilizzato molto il numero 14 che promette di recuperare al meglio la sua forma.

Con la speranza sfumata di una pole nella scorsa stagione, è conscio che la sua posizione sulla griglia di partenza possa fare la differenza. Conoscendo bene la pista di Monte-Carlo, è evidente quanto sia difficile superare le altre monoposto, rendendo le qualifiche cruciali. “Dipende dall’auto, però. Se non si riesce a maneggiare bene la vettura a Monaco, diventa una tortura cercare di andare veloci poi”, ammette Alonso. Le prestazioni della Aston Martin sono sicuramente da migliorare. Dopo aver constatato quanto sia difficile sorpassare a Imola, a maggior ragione lo sarà a Monaco. “Lo sforzo massimo sarà durante le qualifiche di sabato come sempre. Speriamo che il giro perfetto arrivi”.

Weekend noioso

Il GP di Emilia Romagna è stato particolarmente difficile per Alonso, che è uscito già in Q1. Questo è stato un danno per il team, che era pronto ad apportare alcune modifiche e raccogliere più dati. Alonso ha chiuso al 19° posto, ma era prevedibile. “In una gara come questa, speri solo in una Safety Car o in una bandiera rossa che possa confondere tutti. Non è successo, quindi è stato un po’ noioso a causa del traffico. È stato anche difficile provare diverse strategie con più pit stop per ottenere alcuni dati per la squadra. Ma il pilota può fare ben poco in questi casi”, spiega Fernando.

“Sentivo che l’auto era simile al resto del fine settimana, ma ovviamente la squadra ha tutti i sensori e gli strumenti per analizzare le prestazioni, quindi dobbiamo vedere cosa dicono i numeri alla fine”. Per Fernando Alonso, questo tramonto di carriera sembra particolarmente complicato, sebbene trovi sempre il modo di vedere il lato positivo. La speranza è l’ultima a morire e, per il due volte campione del mondo, sarebbe davvero significativo riuscire a portare a casa più risultati. Incrociando le dita per il GP di Monaco, vedremo cosa succederà. La gara sarà trasmessa in diretta dalle 15 di questa domenica su Sky Sport F1 e Now.

Francesca Luna Barone