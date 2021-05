Il Gran Premio di Monaco si terrà a porte aperte

Porte aperte per il Gran Premio di Monaco, ma i posti sono limitati e bisognerà rispettare tutte le norme anti Covid

Il Gran Premio di Monaco, che si terrà il prossimo 23 Maggio sul circuito di Montecarlo, torna finalmente a porte aperte. Dopo la Spagna che questa settimana darà la possibilità a mille spettatori di assistere alla gara anche il Principato di Monaco fa un primo passo verso il tanto atteso ritorno alla normalità. O almeno questo è ciò in cui tutti noi speriamo. In questo caso a poter assistere al weekend di Montecarlo saranno ben 7.000 spettatori, con un numero ridotto di 3.000 per la giornata di venerdì 21 Maggio.

Un numero relativamente piccolo in confronto a quello a cui siamo abituati e alla capienza generale del circuito. Eppure, data la situazione attuale, è molto più del previsto. Sono già 4.000 i biglietti venduti in questo momento, a circa venti giorni dall’evento. Con la possibilità di accedervi non solo per i residenti, ma anche per tutti colori che dimostreranno di essere arrivati nel paese con un tampone negativo. Sarà inoltre necessario occupare un posto ogni tre anche tra familiari, per rispettare al massimo le norme di sicurezza come ha evidenziato il presidente dell’Automobile club de Monaco.

NORME DA RISPETTARE

Poter finalmente tornare ad assistere a un Gran Premio è quello che tutti gli appassionati stavano aspettando da ormai più di un anno, e molti dovranno ancora sfortunatamente continuare ad attendere. Tuttavia, per renderlo possibile è obbligatorio seguire alcune regole per la salvaguardia di noi stessi e degli altri. Non basterà dunque acquistare un biglietto per assicurarsi l’entrata al circuito. Sarà necessario rispettare il distanziamento e indossare la mascherina in tutte le aree pubbliche. Inoltre, bisognerà presentarsi con gli esiti di un tampone negativo eseguito almeno 24 ore prima, o in alcuni casi nelle 72 ore precedenti.