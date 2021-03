Il circuito di Silverstone regala biglietti ai lavoratori essenziali della pandemia

Il gesto del circuito di Silverstone viene fatto come ringraziamento nei confronti degli operatori sanitari, delle forze di sicurezza e di tutti i lavoratori che hanno avuto ruoli chiave durante la pandemia di Covid-19, e dunque potranno assistere gratuitamente a tutti gli eventi che si svolgeranno durante l’anno compreso il GP di Gran Bretagna di F1.

Il Paese sta cominciando a vedere la luce anche grazie all’operato di questi uomini, e dunque gli appassionati dei motori britannici potranno tornare a seguire gli eventi dal vivo dalla metà di maggio che coinciderà con l’ultima giornata di Premier League, mentre a luglio sarà la volta della Formula 1 con il GP di Gran Bretagna.

Ad annunciare tale notizia è stato lo stesso circuito britannico sul suo account Twitter, in cui si può leggere: “Come motivo per ringraziare tutti i servizi di emergenza, come il NHS, le forze armate o i dipendenti essenziali durante la pandemia, abbiamo collaborato con Blue Light Car per regalare migliaia di biglietti per i nostri eventi”.

🗣️Calling Key Workers

As a big thank you to all emergency services, NHS, social care and armed forces Key Workers, we are partnering up with @bluelightcard to give away thousands of FREE tickets to our events💙

Register: https://t.co/eAmUr37l2H

FAQ's: https://t.co/0FeASxBi8W pic.twitter.com/yRUqaMLMRZ

— Silverstone (@SilverstoneUK) March 18, 2021