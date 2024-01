I 5 piloti sotto la lente d’ingrandimento nel 2024

La stagione 2024 è ormai alle porte: analizziamo i 5 piloti considerati sotto esame

La lente d’ingrandimento della redazione di F1World è tornata. Oggi analizzeremo chi tra i 20 piloti in griglia sarà sotto esame per una buona parte della stagione 2024. L’attesa sta per scadere: tra poco più di due mesi ci sarà il GP del Bahrain, e tra circa un mese inizieremo a vedere le nuove monoposto, di cui alcuni team hanno già ufficializzato la data di presentazione.

Secondo quanto appreso nella passata stagione, saranno cinque i piloti che prenderemo sotto ispezione nella nostra analisi: andiamo a scoprire di chi si tratta

Sergio Perez

Il pilota messicano non poteva non essere il primo nella lista. Dopo lo stracciante trionfo di Max Verstappen che ha portato il terzo mondiale costruttori consecutivo per Red Bull e per l’olandese, il pilota #11 deve ritrovare la giusta via. Perez è difatti stato protagonista di una stagione con più bassi che alti.

Throwback to what Checo said in Las Vegas… ️ “I am very proud to secure the Team’s first one-two in the Drivers’ Championship tonight, it’s a massive piece of history for us.” #F1 || #LasVegasGP pic.twitter.com/iOD6UivL2H — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 6, 2024

Dopo un’inizio di stagione in cui il messicano sembrava che riuscisse a tenere il passo del compagno di squadra, successivamente tutto si è mosso nella direzione opposta. Tante le difficoltà che Perez ha riscontrato con la sua RB19, la quale, dopo gli sviluppi effettuati, ha portato il pilota #11 in una spirale di insuccessi e grandi disparità a differenza di Verstappen. Con il contratto in scadenza, Perez ha bisogno di una stagione riparatrice, altrimenti l’uscita da Red Bull potrebbe essere dietro l’angolo

Daniel Ricciardo

Honey Badger è tornato e non ha intenzione di cedere il proprio sedile. Il pilota australiano, è ritornato in pista dalla scorsa stagione, sostituendo Nick De Vries in Alpha Tauri. Un ritorno non facile, dato che durante il weekend del gran premio di Miami, è rimasto coinvolto in un incidente che l’ha messo fuori dei giochi fino al GP degli Stati Uniti.

ready for more of these two in 2024 pic.twitter.com/vZtEAtVXzb — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 7, 2024

Nonostante la lunga pausa, il talento del pilota #3 non è svanito. Ottime le prestazioni svolte dall’ australiano, che è riuscito a portare punti preziosi al team nelle ultime gare di stagione. Tuttavia, Ricciardo deve comunque restare attento al corso degli eventi: dovrà continuare ad essere performante in questo 2024 e stare davanti al proprio compagno, Yuki Tsunoda. E chissà se le ottime prestazioni non lo portino ad un sedile Red Bull nel 2025..

Valtteri Bottas

Sarà un 2024 di riscatto per il pilota finlandese? Speriamo di si, altrimenti StakeF1 Team (ex Alfa Romeo) potrebbe guardare altrove. L’ex pilota Mercedes è reduce di una delle stagione più buie e poco performanti della sua carriera

Current mood: daydreaming about race cars. ️ pic.twitter.com/yo9h0CDJKc — Stake F1 Team (@stakef1team) December 17, 2023

Nonostante le evidenti difficoltà di Alfa Romeo nel 2023, Bottas spesso è risultato sotto l’asticella nelle sue performance. Il finlandese ha più volte ribadito di voler continuare a correre e, sopratutto, di osservare con attenzione il lavoro di Audi, in arrivo nel 2026, per puntare in un sedile nel team tedesco.

Logan Sargeant

Ecco uno dei 5 piloti più di tutti sotto esame nel mondiale 2024. Non una stagione da Rookie esaltante per il pilota americano, che è stato notevolmente sottotono rispetto al suo compagna di squadra, Alexander Albon. Il divario tra i due è stato notevole: 27 i punti ottenuti dal pilota thailandese nella classifica piloti, solo 1 invece per Sargeant

Risultato che ha fatto riflettere i vertici Williams, facendo vacillare la presenza del pilota americano per il 2024. Tuttavia, a poche settimane dalla conclusione del GP di Abu Dhabi, Sargeant è stato confermato. La fiducia però va guadagnata e l’americano dovrà cambiare rotta in questa stagione se vorrà restare in Formula 1

Eyes on 2024 pic.twitter.com/3HTfBiZFah — Williams Racing (@WilliamsRacing) January 12, 2024

George Russell

Concludiamo la nostra analisi con il pilota inglese della scuderia di Brackley. A differenza degli altri piloti, il suo contratto è stato prolungato fino al 2025. Tuttavia, Russell deve rompere un dilemma che si sta dilagando nel paddock: ha la stoffa del top driver? Dopo quanto visto nella sua stagione di debutto in Mercedes, il pilota #63 si è un po’ “spento”.

Le prestazioni altalenanti nel corso della passata stagione ne sono la conferma. Emblematico il GP di Singapore dove Russell, per cercare di acciuffare la vittoria, fu protagonista di un errore che lo porterà fuori dai giochi e dal podio. Ad approfittarne in quella vicenda, ci ha pensato Hamilton, guadagnando la terza posizione. Riuscirà Russell ad abbattere i dubbi sul suo conto e diventare il pilota di punta Mercedes per il dopo Hamilton? Non ci resta che attendere per sapere se questi cinque piloti presi in analisi, saranno promossi a fine 2024