Dopo un breve ritorno a sorpresa in Formula 1, Hulkenberg ha chiarito che quello che si aspetta dal suo futuro non è certo un sedile da pilota di riserva. Nico vuole ritornare, ma come protagonista

Con il messicano Sergio Perez KO dopo essere stato trovato positivo al Covid-19, Nico Hulkenberg è entrato in scena per sostituirlo, e il suo lavoro è stato notevole, nonostante il problema meccanico che lo ha fermato ancora prima di cominciare al GP di Gran Bretagna. La successiva prova nella quale si è cimentato, il GP del 70esimo anniversario della Formula 1 una settimana dopo, lo ha visto tagliare il traguardo in settima posizione.

Proprio per questa prova di forza, dopo lunghi mesi fermo e fuori dall’abitacolo, il tedesco considera “triste il ruolo da terzo pilota”.

Redefining super-sub! 🔁 What else can we say except… #DankeNico! 🙏 Check out our highlights of the #HULKENBACK ⬇️#F1 @HulkHulkenberghttps://t.co/srvd0OxNe6 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020

HULKENBERG: “TRISTE IL RUOLO DA TERZO PILOTA“; NICO VUOLE TORNARE NEL 2021

“Personalmente non mi vedo nel ruolo di pilota di riserva“, ha detto Hulkenberg durante un’apparizione allo show dell’AvD Motorsport Magazin, “Sono stato seduto in un abitacolo per 10 anni e sono stato ai semafori, quindi accettare un passo indietro senza molte possibilità di rientrare non ha molto senso per me. Non è questo il percorso che voglio intraprendere“.

“Ho parlato con molte persone dall’inizio dell’anno. Silverstone non ha cambiato nulla. Il processo è costantemente in background. Durante il mio breve ritorno, onestamente, non stava succedendo nulla. Ti concentri sul lavoro. L’importante è semplicemente fare una buona prestazione quando ne hai la possibilità. Pianificare il futuro fa parte di un processo più ampio“, ha proseguito.

Nico ha inoltre sottolineato che non ha la speranza di correre altre gare quest’anno, nonostante sia un sicuro candidato nel caso in cui altri piloti si dovessero ammalare: “Non mi aspetto altre gare in questa stagione. Ovviamente, qualcosa può sempre succedere durante la pandemia, ma non me lo aspetto. Mi tengo in forma e pronto per quanto posso. Ma non credo che accadrà ogni due settimane adesso. Sto lavorando al mio ritorno per il 2021“, ha concluso il tedesco.