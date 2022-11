Horner commenta il ritorno di Ricciardo in Red Bull

La notizia di un possibile ritorno di fiamma tra Daniel Ricciardo e Red Bull già circolava nel paddock di Yas Marina ad Abu Dhabi, durante l’ultimo weekend di gara di questa stagione di Formula 1

L’ufficialità del ritorno del pilota australiano nel team di Milton Keynes è arrivata questo pomeriggio con un comunicato stampa della stessa scuderia austriaca.

Nonostante Ricciardo sia stato l’unico pilota di riportare la McLaren sul gradino più alto del podio, un biennio avaro di risultati ha convinto il team di Woking a chiudere la collaborazione con l’australiano che sarà rimpiazzato dal connazionale Oscar Piastri, che correrà al fianco di Lando Norris nel 2023.

Ricciardo torna “a casa”

Proprio durante l’estate, si era tanto parlato del futuro di Ricciardo. Più volte avvicinato alla Mercedes, l’australiano ha deciso di ritornare in Red Bull. The Honey Badger, infatti, non è un volto nuovo in quel di Milton Keynes.

Il 33enne, cresciuto nel vivaio della scuderia austriaca, è stato pilota titolare della Red Bull dal 2014 al 2018, dove è riuscito a portarsi a casa sette vittorie complessive e alcuni piazzamenti a podio. Ora, a distanza di un lustro, Daniel torna a “casa” come terzo pilota per la stagione 2023.

Esperienza e conoscenza alla corte Red Bull

A poche ore dall’ufficialità anche Christian Horner, Team Principal della scuderia austriaca, si è espresso sul ritorno di Ricciardo a Milton Keynes, spiegando i motivi che hanno portato a questa scelta: “È fantastico riportare Daniel nella famiglia Red Bull – ha dichiarato Horner – Ha un talento enorme e un carattere così brillante. So che l’intera fabbrica è entusiasta di dargli il bentornato a casa. Nel suo ruolo di collaudatore e terzo pilota, Daniel ci darà la possibilità di avere opzioni: assisterci nello sviluppo della vettura, aiutando il team con la sua esperienza e conoscenza che serve per vincere in Formula 1. Siamo molto contenti di lavorare di nuovo con Daniel e non vediamo l’ora di tutto quello che porterà alla squadra nel 2023”.

Alice Lomolino