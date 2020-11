Boullier: “Alonso e la Ferrari hanno perso il titolo per la scarsa fiducia”

Boullier crede che Alonso abbia perso il mondiale con la Ferrari per mancanza di fiducia.

L’anno prossimo il due volte Campione del Mondo farà il grande ritorno in Formula 1, con la Renault. Così si è tornato a parlare di Alonso nel paddock. In particolare, nel podcast Beyond The Grid, Eric Boullier ha parlato del pilota spagnolo, omaggiando il suo talento e ripescando dalla memoria vecchi ricordi con la Ferrari. L’ex capo della McLaren si è infatti detto convinto che Alonso potesse vincere più titoli mondiali. Inoltre, ha ricordato la gara corsa Abu Dhabi nel 2010, quando una vettura del suo team ha impedito all’asturiano di coronare il sogno. Una giornata da dimenticare per tutti i ferraristi, che hanno visto svanire il mondiale dietro alla Renault di Petrov.

“ALONSO AVREBBE DOVUTO ASSUMERE UN RUOLO MAGGIORE IN FERARRI”

Ricordando gli anni che Alonso ha trascorso in Ferrari, ha così dichiarato: “Sicuramente avrebbe dovuto e avrebbe potuto vincere più di due titoli. Ricordo bene Abu Dhabi 2010 perché è stata una nostra monoposto che ha impedito loro di essere Campioni del Mondo. Quella è stata un’opportunità per loro. L’occasione successiva l’hanno avuta nel 2012”.

Ha poi aggiunto: “Nel 2012 l’errore è stato la mancanza di fiducia nella squadra. In quel momento forse c’era una scarsa fiducia da parte dei membri del team in se stessi. Però è sempre facile dare un’opinione dopo che qualcosa è già successo”.

Boullier ha poi chiuso il discorso spiegando come Alonso avrebbe potuto aiutare maggiormente il team a superare la pressione interna alla Ferrari. Ha così argomentato: “Forse Fernando avrebbe potuto avere un ruolo maggiore, a volte è questo che ci si aspetta dai piloti. Così che potesse portare pace e incoraggiare le persone intorno a lui ad avere fiducia in se stessi. So che la pressione interna al team di Maranello e quella proveniente dai media è incredibilmente alta, ma a volte è solo il pilota che può creare un clima più tranquillo e sicuro”.

