Hamilton: “Non ho paura del ritiro, ma sarà una giornata triste”

Lewis Hamilton afferma che non ha paura di avvicinarsi al giorno del suo ritiro. Il britannico crede che non sarà un dramma, perché ha diversi hobby. Ammette anche di sentirsi più nervoso in una sfilata di moda del suo marchio, anziché prima di un Gran Premio

Lewis Hamilton spiega che non è preoccupato per il suo ritiro dalla Formula 1, ciò nonostante pensa che sarà una giornata triste a causa di tutto ciò che lascerà dopo aver percorso una lunga carriera. “Non ho paura, anche se so che sarà il giorno più triste della mia carriera. Lo è per qualsiasi atleta. Deve essere triste lasciare ciò che hai infinitamente amato e che ha caratterizzato la maggior parte della tua vita“, ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla rivista tedesca Auto Motor und Sport.

Il sei volte Campione del Mondo ha ammesso che sarà ancora più coinvolto nel mondo della moda dopo aver lasciato il mondo della Formula 1, anzi a tal proposito ha detto di sentirsi più nervoso dietro un palco prima di una sfilata, perché lì verrà giudicata una sua creazione, che dentro la vettura prima che le luci rosse si spengano. “Ho tanti altri hobby per non cadere nella tristezza. La moda è uno di questi, in essa ho trovato qualcosa che mi spinge ad andare avanti e in cui posso perseguire a lungo. La mia vita non finirà se mi ritirerò. Sarà diverso, ma non per questo meno emozionante”, ha aggiunto.

L’EVOLUZIONE MENTALE DEL BRITANNICO

Il pilota britannico afferma che il denaro non è l’elemento che lo tiene in competizione. Il suo amore e la sua passione per le corse e la velocità sono il carburante che alimentano la sua presenza dopo così tante stagioni. “Non è certo per i soldi, quelli sono un’aggiunta. Ciò che mi muove, oltre alla passione, è il divertimento delle gare. Mi piace competere. Adoro sapere che ci sono giovani talenti che vogliono battermi” ha così dichiarato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha subito un evidente processo di evoluzione mentale rispetto al suo inizio nel Circus.

Lewis Hamilton ci tiene a sottolineare che, all’inizio, le sconfitte lo hanno turbato e sconfitto psicologicamente per diversi giorni durante il suo debutto con la McLaren. “Nel 2007 o nel 2008 la sensazione di sconfitta ha fatto parte di me a lungo. Non ho lasciato subito l’hotel dopo i tre giorni in caso di sconfitta. Le persone non capivano che mi dava fastidio e mi demoralizzava essere secondo o terzo. Combattere questa sensazione è stato molto impegnativo per me, anche nel kart”, ha affermato il britannico per concludere.