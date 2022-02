Hamilton: “Non ho mai voluto ritirarmi”

La Mercedes torna a colorarsi d’argento con la presentazione della nuova W13, l’arma con cui Hamilton e Russell andranno a sfidare Red Bull e Ferrari

Dopo un 2021 culminato con l’ottavo titolo costruttori consecutivo per la Mercedes è tempo di voltare pagina. Il giorno della presentazione della W13 coincide con il ritorno in pista di Hamilton e Russell, impegnati nel pomeriggio in un primo shakedown sul tracciato di Silverstone. Il team di Brackley ha svelato la sua nuova creatura in una diretta su Youtube, a margine del quale sono arrivate alcune dichiarazioni.

A fare gli onori di casa non poteva che essere Toto Wolff, desideroso di tuffarsi in questa nuova era. “Vincere per otto anni è un qualcosa di surreale, ma adesso ripartiamo da zero. Vogliamo continuare il nostro percorso, senza alcun senso di appagamento, e non vediamo l’ora di tornare a correre. Questo è ciò che amiamo a fare e siamo pronti ad affrontare le prossime sfide con l’entusiasmo di sempre”.

Non poteva mancare una domanda su Michael Masi e sui cambiamenti annunciati dalla FIA in vista della prossima stagione. “Trovo positivo che la Federazione abbia adottato dei correttivi dopo le vicende di Abu Dhabi. Adesso il Direttore di Gara avrà una struttura più robusta, con una tecnologia all’avanguardia. La vedremo in azione già a partire dai test di Barcellona.”

Wolff ha quindi concluso il suo intervento concentrandosi sulla sua coppia di piloti. “Per Lewis ho finito gli aggettivi. Abbiamo sposato insieme questo progetto nel 2013 e insieme abbiamo raccolto tante soddisfazioni. E’ un grandissimo pilota, è un grande uomo-squadra, la nostra risorsa più importante. Russell è un frutto della nostra Academy, fa parte della nuova generazione e ha già mostrato tutto il suo potenziale in Williams. Siamo convinti di avere due grandi piloti. Adesso sta a noi dargli una macchina competitiva”.

LE PAROLE DI HAMILTON E RUSSELL

L’attenzione si è poi spostata su Lewis Hamilton, che dopo la delusione di Abu Dhabi è stato protagonista di un lungo silenzio che ha aperto diversi dubbi sul suo futuro. Il sette volte campione del mondo ha approfittato dell’occasione per fare chiarezza: “Non ho mai voluto ritirarmi. Sono una persona innamorata del mio lavoro e sento di avere ancora tanto da dare a questo sport. Certo, è stato un momento difficile, e ho avuto bisogno di fare un passo indietro, passando del tempo con la mia famiglia. Ma adesso sono pronto ad affrontare questa nuova stagione con lo stesso spirito di sempre”.

“Vedere una nuova vettura è un qualcosa di estremamente affascinante. Per il momento l’ho provata soltanto nel simulatore, non sappiamo ancora come si comporterà, ma sono orgoglioso del lavoro fatto dal team. Siamo all’inizio di un nuovo percorso e mi aspetto delle sorprese: probabilmente i valori oscilleranno molto nel corso della stagione. Noi dubbiamo concentrarci su noi stessi, siamo consapevoli della nostra forza e di quello che vogliamo continuare a raggiungere“, ha concluso l’inglese.

Riflettori puntati anche su George Russell, che da quest’anno prenderà il posto di Valtteri Bottas. “Mi sono sempre sentito parte della famiglia Mercedes e sono davvero orgoglioso di essere qui. Ho tanto da imparare da Lewis, una leggenda di questo mondo per il quale nutro un profondo rispetto, e spero di dare tanto a tutta la squadra. Conosco bene l’importanza di questo momento per la mia carriera e ringrazio chi ha creduto fortemente in me“.